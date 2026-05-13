Nuevos canales de atención para tramitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD)

La Matanza centraliza la gestión del CUD a través de nuevas líneas de WhatsApp y correo electrónico para facilitar el acceso al trámite y agilizar las prestaciones. Las consultas se realizarán bajo una nueva modalidad de atención digital que optimizará los tiempos de respuesta de la Junta Evaluadora.

Mediante una nueva forma de acompañar a las personas con discapacidad del distrito, el Gobierno local implementó nuevos canales de comunicación oficiales para la tramitación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) en todas las ciudades de La Matanza. A partir de esta actualización, las vecinas y vecinos que necesiten gestionar el documento por primera vez o realizar una renovación deberán contactarse exclusivamente por mensaje de WhatsApp o vía mail. De esta forma, se logra evitar la saturación de los canales anteriores, permitiendo un seguimiento más efectivo de cada solicitud.



Desde ahora, el procedimiento se canaliza a través de las líneas de WhatsApp 11-5573-5327 o 11-3335-4609, donde solo se reciben mensajes escritos. Asimismo, se habilitó el correo electrónico juntadiscapacidadmatanza@hotmail.com para recibir la documentación requerida, que incluye datos personales del titular, localidad y el tipo de discapacidad a certificar. Una vez realizado el contacto inicial, el equipo técnico del Municipio envía las plantillas médicas correspondientes para que sean completadas por los profesionales tratantes y analizadas posteriormente por la Junta Evaluadora de la Secretaría de Salud Pública.



El CUD es una herramienta fundamental, de validez nacional. Con esta transformación en el proceso de inscripción, el Gobierno local busca simplificar los trámites administrativos, con el acompañamiento profesional necesario en cada etapa, garantizar derechos y mejorar el acceso gratuito al transporte público, prestaciones de salud integrales y asignaciones previstas por ley, que le corresponden a todas las personas con alguna discapacidad.