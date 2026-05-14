La Matanza ya se prepara para alentar a la Selección: Llega la Carrera Mundial

El domingo 31 de mayo, la Plaza San Martín de San Justo será el lugar de partida de una nueva carrera de Matanza Corre para el running local, con distancias de 5k participativo y 1k kids. ¡Ya se encuentra abierta la inscripción! ¡No te quedes afuera!

En 2022 llegó la primera edición para acompañar a la Selección Argentina y salimos Campeones Mundiales. Por eso, este año no podía faltar lasegunda ediciónde la Carrera Mundial. Con esta iniciativa, el Gobierno local busca mantener el espíritu de unidad que siempre generan eventos como este y mantener bien arriba la pasión por la celeste y blanca.

La nueva carrera será una verdadera fiesta de aliento argentino donde celebraremos el encuentro con la comunidad, la actividad física y al aire libre y la participación de toda las vecinas y vecinos.

Quienes quieran participar, la inscripción se realiza online en lamatanza.gov.ar/matanzacorre y las primeras 1.800 personas inscriptas recibirán la remera oficial de la Carrera Mundial 🇦🇷, una vez confirmado el mail enviado. El retiro de las mismas se realizará previamente en los días y horarios informados.

En La Matanza creemos en el deporte como una herramienta de encuentro, esparcimiento, acompañamiento y, sobre todo, inclusión. Seguimos eligiendo trabajar para brindar actividades de calidad, recreativas y saludables para toda la comunidad.

Todas las novedades vinculadas al evento, se comunicarán de forma oficial las redes sociales: @deportesmatanza