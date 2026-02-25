La Matanza: cómo funciona el Boleto Especial Educativo 2026 y quiénes pueden acceder

El programa, que permite viajar gratis en transporte público a estudiantes de distintos niveles, sigue vigente y alcanza a miles de alumnos bonaerenses.

El Boleto Especial Educativo (BEE) continúa en 2026 como uno de los beneficios clave para garantizar el acceso a la educación en la provincia de Buenos Aires. El programa, que permite viajar gratis en transporte público a estudiantes de distintos niveles, sigue vigente y alcanza a miles de alumnos bonaerenses.

El beneficio está destinado a estudiantes de escuelas primarias, secundarias, terciarias y universitarias que asisten a establecimientos públicos y en algunos casos privados con subsidio estatal, todo dentro del territorio provincial. Su objetivo es reducir la deserción escolar y aliviar el gasto en movilidad de las familias.

Los estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario que cumplan con los requisitos y que no hayan tramitado con anterioridad el beneficio del Boleto Especial Educativo, se encuentran habilitados a inscribirse para su tramitación, a partir del 18 de febrero de 2026. “El beneficio podrá ser utilizado a partir de ese mismo día, a los fines de acompañar las acciones de fortalecimiento escolar pautadas por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (DGCyE)”, sostuvieron desde la Provincia.

En tanto, a partir del 9 de marzo, los estudiantes de los niveles terciarios y universitarios podrán comenzar a tramitar el boleto.

Alcance del boleto educativo

El boleto estudiantil otorga una cantidad determinada de viajes gratuitos mensuales en colectivos y trenes de jurisdicción provincial y del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Inicial, Primario y Secundario:

Para acceder al boleto, los estudiantes deben ser alumnos regulares y residir en la Provincia a una distancia mínima de 600 metros del establecimiento (Inicial y Primario) o 800 metros (Secundario). Además, no pueden percibir otro subsidio estatal con el mismo fin.

Terciario

En este caso, se exige ser alumno regular de un instituto público o privado con aporte estatal, vivir a más de 2.000 metros del lugar de cursada y no contar con título terciario o universitario previo. También, deben tener aprobadas todas las materias del año anterior. Los ingresantes deberán acreditar que finalizaron el nivel medio sin materias pendientes.

Universitario

Quienes cursen en universidades públicas incluidas en el listado oficial deberán ser alumnos regulares, residir a más de 2.000 metros de la institución y acreditar al menos tres materias aprobadas en el último año (y una en el semestre previo). Tampoco pueden poseer título previo ni otro beneficio equivalente.

El uso se realiza a través de la tarjeta SUBE registrada como estudiante, lo que permite la acreditación automática del beneficio.

Requisitos principales

Para acceder en 2026, los estudiantes deben cumplir condiciones básicas que se mantienen sin cambios estructurales:

. Ser alumno regular de una institución educativa reconocida.

. Residir en la provincia de Buenos Aires.

. Vivir a más de determinada distancia mínima del establecimiento (según nivel).

. Contar con tarjeta SUBE nominalizada.

. En el caso de niveles superiores, además se exige no poseer título universitario o terciario previo.

Cómo tramitarlo

El trámite se realiza de manera online a través del sitio oficial del boleto estudiantil bonaerense. Luego de la inscripción, el estudiante debe:

. Registrar la SUBE a su nombre.

. Verificar sus datos académicos.

. Apoyar la tarjeta en una terminal automática para activar el beneficio.

Las autoridades recomiendan renovar o verificar la condición de alumno regular al inicio de cada ciclo lectivo para evitar la suspensión de los viajes gratuitos.