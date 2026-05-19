Fuerte apuesta a la educación pública frente al recorte del Gobierno nacional: La Matanza entregó más de 1 millón de libros y manuales.

Nuevamente, La Matanza entrega manuales y kits de útiles escolares a los más de 500 mil estudiantes de jardín de infantes, primaria y secundaria del distrito, para colaborar con la economía de las familias. A la escuela mejor con libros es una iniciativa del intendente Fernando Espinoza, pionera en el país, que se puede sostener actualmente gracias a un importante esfuerzo fiscal del Municipio, para continuar garantizando una educación pública de calidad. «Cada libro que entregamos representa miles de oportunidades para todas las chicas y chicos», expresó Fernando Espinoza.

La Matanza es Ciudad del Aprendizaje, declarada por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) en reconocimiento al modelo de excelencia que lleva adelante: el círculo virtuoso de la educación, con una fuerte apuesta a la innovación y la tecnología, y destacando el acompañamiento a familias y docentes.

Durante una visita a la Escuela Primaria N°21 de Lomas del Mirador, que el próximo año cumplirá 100 años, el intendente y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, junto a la secretaria de Educación local, Silvina Gvirtz, conversaron con las docentes, directora y las alumnas y alumnos y destacó: «Con mucho esfuerzo, continuamos entregando más un millón de manuales a todas las y los estudiantes de las escuelas de La Matanza, junto con los kits de útiles escolares, tan necesarios en el inicio del ciclo lectivo», expresó Fernando Espinoza.

«La inversión en educación no debe recortarse. Para nosotros, el ajuste que está haciendo el Gobierno nacional no puede llegar a las alumnas y alumnos de La Matanza», resaltó Fernando Espinoza y agregó: «Es una decisión política y una inversión muy importante. Este año fue especialmente difícil poder concretarla, pero estamos muy felices de haberlo logrado para todas las chicas y chicos».



En tanto, la directora de la Escuela Primaria N°21, Sandra Gervasi, indicó: «Las familias siempre esperan la entrega de libros. Desde la escuela les damos el valor que tienen y no los naturalizamos, porque sabemos que no todos los municipios entregan libros, pero el Municipio de La Matanza es pionero en esta política».



Para finalizar, Fernando Espinoza señaló: «Nosotros creemos en la inversión en educación porque representa el futuro del país. La Argentina sale adelante con el horizonte puesto en el conocimiento, con más educación y más generación de empleo para todas las argentinas y argentinos».