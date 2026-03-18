Beatificación y Canonización del Padre Mario Pantaleo: inició la fase Romana de la Causa

Se realizará la apertura de las cajas de documentación y testimonios que fueron recopilados durante la etapa Diocesana que culminó en junio de 2024.

A cinco años del inicio del proceso de Beatificación y Canonización del Padre Mario Pantaleo, el sacerdote cuya reconocida obra se sitúa en la localidad de González Catán, desde su Obra anunciaron que inició la fase Romana de la Causa.

Durante esta nueva etapa, se realizará la apertura de las cajas de documentación y testimonios que fueron recopilados durante la fase Diocesana, que culminó en junio de 2024 con la redacción del expediente que reúne información sobre la vida y obra del Padre Mario. De esta manera, está un paso más cerca de convertirse en beato.

“Nos alegra y emociona comunicar que inició oficialmente la fase Romana de esta Causa. Representa un avance más y significativo para la comunidad de la que formamos parte”, celebraron desde la Obra del Padre Mario.

Sobre la fase Romana del proceso de Beatificación y Canonización

La Iglesia Católica considera beato a un difunto cuyas virtudes han sido previamente certificadas por el Papa y que puede ser honrado con culto. La institución pide que se introduzcan estas causas de fieles que hayan fallecido con fama de santidad constante y difundida en diversos lugares. Además, se exige un mínimo de cinco años desde la muerte del fiel y no más de 50 para comenzar formalmente el proceso.

El proceso de beatificación comienza con la etapa diocesana y, una vez finalizada, continúa con la romana. En esta fase la Iglesia analiza la documentación recopilada y las virtudes, del Padre Mario, como persona, sacerdote y por su obra. Como resultado, se puede otorgar el título de Venerable.

“Las autoridades designadas por el Vaticano, en el Dicasterio para la Causa de los Santos, revisarán los archivos reunidos sobre la vida y labor del Padre Mario para confirmar que haya vivido la heroicidad de las virtudes. De comprobarse esta presentación realizada por el Postulador de la Causa, Rev. Padre Daniel Medina OAR, el Padre Mario será declarado venerable”, comunicaron desde la Obra.

En este contexto, destacaron que la comunidad puede acompañar la causa a través de la difusión de testimonios de intercesión del Padre Mario que hayan ocurrido luego de su fallecimiento. “Pueden ayudar rezando para que este proceso continúe avanzando a partir del trabajo que realizan las comisiones designadas por la Iglesia. Si Dios quiere, el Padre Mario será nombrado Santo”, agregaron.

Los vecinos pueden compartir testimonios de intercesión propios o de conocidos a testimonios@padremario.org.