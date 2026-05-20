Con presencia de la UNLaM, se llevó a cabo la X edición del Congreso Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia

A través de la Agencia de Periodismo Científico CTyS, perteneciente a la Escuela de Medios, Artes e Innovación, la UNLaM dijo presente en el principal encuentro regional sobre comunicación de la ciencia, que convocó a periodistas, científicos y comunicadores institucionales a nivel federal e internacional.

Con una variada concurrencia federal e internacional y con instancias que incluyeron ponencias, paneles y talleres, la Universidad Nacional de Rosario fue sede de la X edición del Congreso de Comunicación Pública de la Ciencia (COPUCI). La convocatoria académica reúne, desde 2011, a la comunidad de actores que, desde distintos roles -periodistas, comunicadores institucionales, científicos y teóricos de la comunicación- buscan optimizar la comunicación de la ciencia para todo tipo de públicos.

Al igual que en otras ediciones, la Universidad Nacional de La Matanza participó con una disertación en una de las mesas de ponencias, más precisamente en el Eje “Comunicación de las ciencias en medios ‘tradicionales’”. Allí, el coordinador de la Agencia de Periodismo Científico CTyS -perteneciente a la Escuela de Medios, Artes e Innovación de la UNLaM-, Nicolás Camargo Lescano, expuso sobre las trayectorias, objetivos y aprendizajes de la Agencia, a lo largo de los 15 años de trayectoria de este medio.

“Sin dudas, espacios de este tipo, con el intercambio de saberes, experiencias y propiciando también el debate para discutir desafíos actuales, son claves para mejorar la comunicación pública que hacemos desde medios universitarios. Es una instancia que nos permite crear redes, potenciar recursos y repensar diálogos entre comunidades y públicos”, sintetizó Camargo Lescano.

Otros ejes de discusión, en las mesas de ponencias del Congreso, incluyeron la comunicación de las ciencias y las tecnologías como política de “gestión institucional”; los aportes teóricos y metodológicos para pensar la comunicación “pública” de las ciencias y las tecnologías; las “nuevas” formas y experiencias “innovadoras” de comunicación de las ciencias y las tecnologías y las experiencias pedagógicas y “educomunicación” de las ciencias.

Un festival de ideas

Una de las instancias con más convocatoria y expectativa fue el de “Comunicar ciencia desde el fondo del mar”, que tuvo como invitados a los protagonistas de la expedición científica en el Cañón Submarino Mar del Plata, “Talud IV”, y que causó furor en el streaming en julio y agosto del año pasado.

Allí, participaron el doctor Emiliano Ocampo, investigador del CONICET y de la Universidad Nacional de Mar del Plata; la doctora Nadia Cerino, bióloga marina en Prefectura Naval Argentina y del CONICET; y el doctor Daniel Lauretta, jefe de la expedición e investigador del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, del CONICET.