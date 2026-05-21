En el último año, el 40 por ciento de las industrias matanceras redujo personal

Según el estudio, un 94 por ciento de las empresas manifestó que debió reducir los turnos laborales, recortar las horas extra y/o adelantar vacaciones, frente a solo un seis que aumentó las horas extra.

En el marco del complejo escenario económico nacional, la Secretaría de Producción de La Matanza dio a conocer un informe sobre la actividad industrial matancera. Y el resultado no es nada alentador: en el primer trimestre del año empeoró la economía del 89 por ciento de las industrias locales en comparación con el mismo período del 2025.

Pero eso no es todo. Según el relevamiento, además, en ese período, el 40 por ciento de las industrias redujo su personal, lo que refleja la problemática del desempleo, que cada vez es más fuerte a nivel país. A su vez, el 54 por ciento de los encuestados señaló que mantuvo su plantel, mientras que solo un seis incorporó trabajadores.

En este sentido, un 94 por ciento de las empresas manifestó que debió reducir los turnos laborales, recortar las horas extra y/o adelantar vacaciones, frente a solo un seis que aumentó las horas extra. Asimismo, un 93 por ciento de las firmas aseguró que no tiene pensado incorporar trabajadores, ante un siete que podría contratar.

Principales preocupaciones

Por otro lado, si bien el desempleo ya se convirtió en una problemática en todo el país y se replica en La Matanza, hay otras preocupaciones que las industrias no dudan en ver cómo atender. Estas cuestiones están relacionadas, principalmente, con las ventas, la producción y las importaciones.

En rigor, de acuerdo al estudio, la preocupación que pondera es la caída de ventas en el mercado interno y/o exportaciones, para el 29 por ciento de los encuestados. Además, a un 17 por ciento le preocupa la creciente cantidad de importaciones; a un 16, el aumento de precios de insumos; a un 15, el costo operativo; y a un nueve, la dificultad en la cadena de pagos.