La crisis industrial no cesa y, en marzo, el uso de capacidad instalada fue de 59,8 por ciento

Según el INDEC, el rubro más afectado fue Metalmecánica, excluida industria automotriz, con una capacidad instalada de apenas 40 por ciento.

El mal momento de la economía repercute, inevitablemente, en el sector industrial, que acumula un arrastre de números negativos que impacta en la producción y en el desempleo. Y, lejos de pensar que puede ser una problemática aislada, los malos datos se observan a nivel nacional y atraviesa todos los rubros.

En esta línea, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que, en marzo, el uso de capacidad instalada industrial fue de solo 59,8 por ciento. El dato, a pesar de dar cuenta de la capacidad ociosa en el sector, está por encima del promedio de 54,4 por ciento registrado en el mismo mes del 2025.

Si bien la crisis atraviesa a todos los rubros industriales, algunos sienten mucho más la coyuntura. Entre ellos, se destacan Metalmecánica, excluida industria automotriz, con una capacidad instalada de apenas 40 por ciento; Productos textiles, con 40,2; y Productos de caucho y plástico, con 41,3.

El listado continúa con Industria automotriz, con una utilización de capacidad instalada de 49,6 por ciento; Productos del tabaco, con 52,7; Edición e impresión, con 56; Productos minerales no metálicos, con 56,6; y Productos alimenticios y bebidas, con 61,1. A su vez, la mejor performance fue para Refinación del petróleo, con 86 por ciento.

La problemática en La Matanza

Días atrás, la Secretaría de Producción de La Matanza dio a conocer un informe que da cuenta de la problemática a nivel local. El relevamiento sostiene que empeoró la economía del 89 por ciento de las industrias matanceras en el primer trimestre, en comparación con el mismo período del 2025. Hace un año, el dígito era de 66 por ciento.

Por otra parte, se detalló que la caída de la actividad promedio fue de 28 por ciento, con una gran disparidad según el sector. Así, se destacaron Otros equipos, aparatos e instrumentos, que tuvo un desplome anual de 40 por ciento; Calzado, con -34; Madera, papel e impresión, con -33; Metal, maquinaria y equipos, con -32; y Plástico, con -30.