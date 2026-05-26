La Provincia incorporó 30 nuevos tomógrafos y amplió su red de diagnóstico: uno llega a La Matanza

En territorio bonaerense ya duplicaron la cantidad de equipos operativos y ampliaron la capacidad de atención en las doce regiones sanitarias.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires completó la incorporación de 30 nuevos tomógrafos a la red pública provincial, fortaleciendo el sistema de diagnóstico por imágenes y ampliando la capacidad de atención en hospitales de todo el territorio.

En 2019, la Provincia contaba con 44 tomógrafos operativos, de los cuales muchos de ellos eran equipos obsoletos y muy utilizados. Con la incorporación de estos 30 nuevos equipos, el número prácticamente se duplica, consolidando una de las mayores inversiones centralizadas en equipamiento tecnológico del sistema de salud bonaerense.

Esta ampliación de la red de imágenes se enmarca en un proceso integral de modernización tecnológica, que incluye la digitalización de los procesos y la creación de la Red Bonaerense de Diagnóstico por Imágenes, que permite interconsultas a distancia, optimiza tiempos de respuesta y mejora la calidad de atención en toda la Provincia, la cual se completa con la incorporación de resonadores, mamógrafos, angiógrafos y ecógrafos.

Tomógrafos, tecnología sanitaria de punta

Además, diez de los nuevos tomógrafos incorporan software con inteligencia artificial, que asiste a los equipos técnicos en la realización de los estudios, orienta la interpretación de resultados y contribuye a prevenir errores involuntarios, mejorando la precisión diagnóstica.

El impacto de esta política se refleja en la capacidad del sistema, aumentando más de un 43 por ciento: pasó de 1.760 estudios diarios en 2019 a 2.520 estudios por día en la actualidad. Ello representa un aumento sustancial en el acceso al diagnóstico oportuno para la población.

“Los nuevos tomógrafos fueron distribuidos en hospitales estratégicos de toda la Provincia, ampliando la cobertura territorial y fortaleciendo la red pública de salud en las doce regiones sanitarias”, destacaron desde Provincia.

Y concluyeron: “Esta política pública reafirma el compromiso del Gobierno bonaerense con un sistema de salud que invierte en tecnología, amplía derechos y garantiza acceso equitativo al diagnóstico en cada rincón de la Provincia”.

Detalle de los equipos entregados:

HIGA San Felipe de San Nicolás;

HIGA Eva Perón de General San Martín;

Hospital Zonal Zenón Videla Dorna de San Miguel del Monte;

HZGA Dr. Alberto Eurnekian de Ezeiza;

HIGA Vicente López y Planes de General Rodríguez;

HZGA Dr. Ramón Carrillo de Tres de Febrero;

HZGA Dr. Lucio Meléndez de Adrogué, Almirante Brown;

HIGA General San Martín de La Plata;

HIAC Dr. Alejandro Korn;

HIGA Luisa C. Gandulfo de Lomas de Zamora;

Descentralizado Evita Pueblo de Berazategui;

HZGA Petrona V. de Cordero de San Fernando;

HZGA Magdalena Villegas de Martínez de Tigre;

HIGA Dr. Pedro Fiorito de Avellaneda;

UPA 7 de Lezama dependiente del HIAC Dr. Alejandro Korn;

HIGA Dr. Diego Paroissien de La Matanza;

HZGA Dra. Cecilia Grierson de Presidente Perón;

HZGA Julio de Vedia de 9 de Julio;

HZGA Dr. Eduardo Wilde de Avellaneda, donde además se creó un nuevo servicio;

HIGA Prof. Dr. Luis Güemes de Morón;

Hospital Nuestra Señora de Luján de Luján, también con nuevo servicio;

HIGA Dr. Oscar Alende de General Pueyrredon;

Eva Perón de General San Martín;

HIGA Dr. José Penna de Bahía Blanca;

HZGA Dr. Ramón Carrillo de San Vicente;

HZGA Cestino de Ensenada, con nuevo servicio;

HIGA Prof. Dr. Rodolfo Rossi de La Plata;

HIGA San Roque de Gonnet en La Plata;

Hospital Interzonal de Agudos Especializado en Pediatría Sor María Ludovica de La Plata;

Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil Don Victorio Tetamanti de General Pueyrredon.