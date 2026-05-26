Municipio en tu Barrio llega a Rafael Castillo, Isidro Casanova y Villa Luzuriaga

Las jornadas integrales de atención comunitaria del Gobierno local funcionarán del 26 al 29 de mayo, de 10 a 15 horas en varias ciudades del distrito. Las vecinas y vecinos podrán acceder en forma gratuita a trámites de DNI, vacunación de calendario, asesoramiento en programas sociales, acompañamiento a emprendedores y el boleto estudiantil para las y los jóvenes, entre otras gestiones.

Municipio en tu barrio busca acercar soluciones rápidas y gratuitas cerca de cada hogar. Durante las jornadas, se brindará atención médica básica, como vacunación de calendario, antigripal y COVID-19, además de controles de presión y test de VIH-Sífilis; y se facilitará el acceso a documentación esencial, incluyendo turnos para el DNI y la tramitación de partidas o certificados de domicilio.

La iniciativa está coordinada por la Secretaría de Juventudes local en conjunto con las áreas de Salud, Desarrollo Social y Economía Social, para que la comunidad cuente con una ventanilla única para agilizar la realización de las múltiples gestiones que acerca el Municipio a las familias.

Entre los servicios disponibles, la juventud del distrito podrá tramitar el boleto estudiantil, registrar la tarjeta SUBE en el Punto Joven o realizar la inscripción a la Policía Bonaerense. Asimismo, habrá asesoramiento integral en programas sociales, entrega de semillas para huertas familiares y asistencia técnica para emprendedores, con respecto al monotributo, cursos y ferias locales.

Llevando el Municipio a cada barrio, La Matanza sostiene la importancia de contar con un Gobierno presente, y en vinculación directa con la comunidad.

Toda la información y las próximas fechas pueden consultarse en las redes oficiales de @municipiodelamatanza y @juventudeslamatanza.Cronograma y ubicaciones de Municipio en tu barrioDel 26 al 29 de mayo – 10 a 15 h Martes 26 de mayo: Delegación Municipal de Rafael Castillo – Estrada y Coronel Montt, Rafael Castillo -.

Miércoles 27 de mayo: Centro de Jubilados San Alberto – Gervasio Espinosa 3798, I. Casanova -.

Jueves 28 de mayo: Club El Arquito Blanco – Norquín 470, entre Settino y Santa Cruz, Isidro Casanova -.

Viernes 29 de mayo: Escuela Primaria N° 123 _ Santander 5953, esquina Bruselas, Villa Luzuriaga – Manzanares -.