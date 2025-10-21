Realizan mil cirugías de vesícula en cinco días en hospitales de la Provincia, incluidos los de La Matanza

Un maratón de cirugías laparoscópicas de vesícula se lleva adelante en 38 hospitales públicos provinciales. Se comenzó a intervenir a mil personas desde el lunes y se extenderá hasta el viernes.

El “maratón de cirugías laparoscópicas de vesícula”, impulsado por el Ministerio de Salud bonaerense, apunta a dar respuesta a una de las principales causas de ingreso a las guardias hospitalarias y a reducir la lista de espera quirúrgica, que actualmente alcanza a 10.000 bonaerenses. Así, los hospitales extendieron sus horarios quirúrgicos y realizan las intervenciones en turno vespertino, desde este lunes 20 y hasta el viernes 24 de octubre. Se lleva a cabo en 38 hospitales públicos provinciales, incluido, por ejemplo, el Balestrini de Ciudad Evita.

“Este es un esfuerzo enorme del sistema público provincial. Decidimos reforzar el trabajo quirúrgico para dar respuesta a una demanda concreta de miles de bonaerenses que esperan una cirugía y que confían en la salud pública”, señaló el ministro de Salud, Nicolás Kreplak.

El año pasado, en hospitales públicos provinciales se realizaron 168.000 cirugías. Si se suman los establecimientos municipales, la cifra ascendió a 332.000. En este sentido, este “maratón quirúrgico” se inscribe en una política sanitaria que fortalece la capacidad resolutiva del sistema público y mejora el acceso a la salud.

Las cirugías de vesícula, en el top de ingresos a guardias médicas

Las cirugías de vesícula responden a una de las patologías más frecuentes en guardias hospitalarias. La litiasis vesicular consiste en la formación de cálculos en la vesícula biliar, órgano que almacena la bilis y ayuda a digerir las grasas. Los cólicos biliares provocan dolores intensos en el abdomen derecho, y muchas veces requieren una intervención quirúrgica programada.

“Donde antes había espera y angustia, hoy hay organización, planificación y trabajo en equipo. Esto es lo que permite un Estado presente, que planifica y garantiza derechos”, enfatizó Kreplak.

Y concluyeron: “Con esta acción, la Provincia refuerza su política de cirugías programadas para reducir los tiempos de espera, optimizar recursos hospitalarios y mejorar la calidad de vida de miles de personas”.