Fiesta patria en La Matanza: Celebrá este 25 de mayo con toda la familia

Este año, los festejos contarán con espectáculos artísticos, ferias de emprendedores, actividades recreativas para niñas, niños y adultos, totalmente gratuitas, junto al infaltable chocolate caliente y el locro popular.

Este lunes 25 de mayo, a partir de las 11 horas, los eventos patrios serán en dos puntos del distrito: la plaza Héroes de Malvinas de Virrey del Pino, ubicada en Santiago del Estero y California,y la plaza Ejército de los Andes de Gregorio de Laferrere, en la Av. Luro al 5.700.

La apertura de la jornada estará a cargo de la Banda municipal de Música junto a la voz del querido Fabio Santana, veterano de Malvinas y cantante matancero, que entonará las estrofas de nuestro Himno Nacional Argentino. Luego, los héroes de Malvinas, nuestros ex combatientes de La Matanza, realizarán la tradicional entrega de chocolate caliente, para recibir a las vecinas y vecinos que se acerquen a festejar.

La propuesta cultural se realizará en simultáneo en ambas localidades y contará con peñas folklóricas musicalizadas por artistas locales, juegos deportivos para las infancias y puestos gastronómicos y artesanales. Asimismo, en ambas plazas no faltará el clásico locro popular argentino.

Una gran celebración de La Matanza dedicada a toda su comunidad, para que puedan disfrutar de las diversas propuestas culturales, del arte y el entretenimiento, yconmemorar una fecha tan significativa para nuestra patria y nuestra historia, como lo es la Revolución de Mayo.

Las plazas públicas fueron escenario de esta gesta, y la iniciativa busca generar el encuentro entrevecinas y vecinos, amigos y familias, con actividades gratuitas; garantizando, además, el desarrollo de más artistas y emprendedores locales.