Las personas con discapacidad podrán viajar sin costo utilizando la tarjeta SUBE

Quienes cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD) deben asociarlo a su tarjeta SUBE para viajar sin costo en colectivos de jurisdicción nacional y trenes.

A partir del viernes 19 de junio, las personas con discapacidad podrán acceder al descuento del ciento por ciento en viajes en colectivos de jurisdicción nacional y trenes a través de la tarjeta SUBE y sin necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

El objetivo de esta medida es simplificar el acceso a este beneficio, resguardando la información personal de los usuarios y minimizando el uso de documentación más propensa al fraude. También se busca mejorar las condiciones de viaje tanto para las personas con discapacidad como para los conductores y operadores del sistema de transporte público.

Como asociar el CUD con la SUBE

Para utilizar esta modalidad, las personas beneficiarias deberán vincular su CUD a una tarjeta registrada a su nombre. No obstante, el nuevo sistema convivirá con el mecanismo vigente, por lo que también se podrá continuar accediendo al beneficio mediante la presentación del CUD en formato físico.

La iniciativa fue desarrollada a partir del trabajo articulado entre el Ministerio de Salud de la Nación, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y SUBE. Su implementación será gradual y coordinada: según informaron, comenzará por los colectivos de jurisdicción nacional y los servicios ferroviarios con el objetivo de extender progresivamente esta modalidad al resto del país.

Cómo acceder al beneficio con la tarjeta SUBE

Las personas con discapacidad deben registrar su tarjeta y asociarla a su número de CUD a través del sitio oficial de SUBE. En los casos en que el beneficio incluya un acompañante, el descuento del ciento por ciento quedará asociado a la misma tarjeta SUBE utilizada por la persona con discapacidad.

Paso a paso: cómo obtener el beneficio con la tarjeta SUBE

Registrar la tarjeta SUBE en el sitio oficial de SUBE. Si el usuario ya cuenta con SUBE registrada, comenzar por el paso 2.

Ingresar a la cuenta personal y dirigirse a la sección “Beneficios”.

Cargar el número de CUD (Certificado Único de Discapacidad), compuesto por diez dígitos.

Activar el beneficio mediante alguna de las siguientes opciones:

Apoyar la tarjeta en una Terminal Automática SUBE.

Utilizar la aplicación SUBE , seleccionando la opción “Acreditá o consultá saldo” y luego “Ver Saldo” y apoyando la tarjeta SUBE en la parte de atrás del celular (disponible para dispositivos Android 6 o superior con tecnología NFC).

, seleccionando la opción “Acreditá o consultá saldo” y luego “Ver Saldo” y apoyando la tarjeta SUBE en la parte de atrás del celular (disponible para dispositivos Android 6 o superior con tecnología NFC). Activar el beneficio en las validadoras de pago de los colectivos, informando al conductor que se desea realizar la activación.

Más datos clave

En todos los casos, si la persona con discapacidad viaja junto a un acompañante, deberá repetir el procedimiento para registrar ambos pasajes. Para obtener más información, se puede consultar el sitio web de la Secretaría Nacional de Discapacidad o comunicarse telefónicamente de lunes a viernes de 8 a 18 al 0800-555-3472.