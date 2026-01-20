Casos de sífilis en aumento: “Estamos perdiendo la batalla contra el preservativo”, aseguran

Se confirmaron 55.183 casos a nivel nacional, la cifra más alta en cinco años. Este aumento implicó un 71 por ciento más de diagnósticos en comparación con la mediana registrada entre 2020 y 2024.

Según datos del Boletín Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud, en 2025 se confirmaron 55.183 casos de sífilis en Argentina, su cifra más alta en cinco años. Este aumento implicó un 71 por ciento más de diagnósticos en comparación con la mediana registrada entre 2020 y 2024.

La sífilis es una infección de transmisión sexual que se transmite entre humanos por el contacto con úlceras infecciosas presentes en los genitales, el ano, el recto, los labios o la boca. También se puede transmitir de la madre al bebé durante el embarazo. El uso correcto y uniforme de preservativos reduce significativamente el riesgo de infección, aunque los últimos datos proporcionados por la cartera de salud demuestran que esta herramienta de prevención se utiliza cada vez menos.

“Estamos perdiendo la batalla contra el preservativo. Los últimos estudios demostraron que solo el ocho por ciento de las personas que van a tener relaciones sexuales lo utilizan, lo que evidencia que hay una gran resistencia”, explicó Florencia Muchico, psicóloga y sexóloga, en comunicación con Radio Universidad.

Según la especialista, este fenómeno se da a nivel país, lo que provoca un aumento en las enfermedades de transmisión sexual (ETS). “Se habla mucho y se impulsaron campañas enfocadas en métodos anticonceptivos, pero no para las ETS. Cabe recordar que, como toda bacteria, la sífilis hay que tratarla para que no empeore. Esta enfermedad puede traer consecuencias más complejas y momentos muy difíciles que, en algunos casos, terminan en internación”, aseguró.

Sífilis: síntomas, diagnóstico y tratamiento

Los síntomas de sífilis varían en las diferentes etapas. Generalmente empiezan 21 días después de la infección, pero pueden aparecer en un plazo de entre nueve y 90 días. La sífilis primaria se manifiesta por una única úlcera (chancro) en el lugar de la inoculación. Si no se la trata, la enfermedad progresa a la etapa secundaria que puede causar erupciones cutáneas, fiebre y ganglios linfáticos hinchados.

La erupción cutánea de la sífilis secundaria puede ser muy diversa y puede imitar otros trastornos infecciosos o no infecciosos, pero afecta de manera característica a las palmas de las manos y las plantas de los pies. Los signos y síntomas de la sífilis secundaria se resuelven espontáneamente, incluso sin tratamiento, pero si no se trata al paciente este pasa a la etapa latente.

En esta instancia, que puede durar años, las bacterias continúan estando presentes en el organismo, pero no hay ningún signo ni síntoma. La mayoría de los pacientes continúan en esta etapa si no reciben tratamiento, pero alrededor de un 25 por ciento presentan una sífilis terciaria.

Entre sus manifestaciones principales se encuentra la enfermedad neurológica (neurosífilis), las enfermedades cardiovasculares (cardiosífilis) y los granulomas (lesiones gomosas o goma sifilítica). La sífilis terciaria puede afectar a cualquier órgano del cuerpo hasta 30 años o más después de la infección y puede resultar mortal.

La sífilis se diagnostica principalmente mediante análisis de sangre para detectar anticuerpos, y a veces se complementa con el examen microscópico del líquido de llagas. En la mayoría de los casos, puede curarse fácilmente con antibióticos, principalmente la penicilina.