CUDI La Matanza: abre la preinscripción para la carrera de Enfermería Universitaria

Del 26 de junio al 13 de julio estará abierto el registro online para cursar el Ciclo Básico Común (CBC) de esta carrera gratuita en el Centro Universitario de la Innovación (CUDI) de González Catán.

El CUDI es un espacio que fomenta el acceso a la educación superior pública donde las vecinas y vecinos de La Matanza pueden cursar carreras dictadas por universidades nacionales con alta demanda y rápida salida laboral. Seguimos ampliando la oferta con más propuestas de calidad, en este caso, la carrera de Enfermería Universitaria.

Esta propuesta depende de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y está destinada a formar profesionales preparados para el cuidado integral de la salud desde una perspectiva científica y humanística.

Requisitos y documentación necesarios para la preinscripción:

– DNI vigente

– Estudios secundarios completos: fotocopia del analítico definitivo o constancia original de título en trámite (sin adeudar materias). En caso de estudios extranjeros, se requiere la convalidación correspondiente.

– Presentación presencial: Dentro de los cinco días hábiles posteriores al registro online, cada postulante recibirá un correo electrónico con la fecha, la sede habilitada y el detalle de los papeles que deberá entregar personalmente.

La preinscripción al CBC se realizará de manera virtual a través de la plataforma oficial: https://www4.cbc.uba.ar/inscripiones/slanding.php.

Las clases serán presenciales y se dictarán en el CUDI, ubicado en el Km 32,5 de la Ruta Nacional Nº 3 (González Catán). El espacio cuenta con laboratorios de última generación y un auditorio para más de 400 personas, para garantizar el pleno desarrollo de las carreras dictadas.

Seguimos impulsando espacios de educación pública de calidad, con una oferta que integre a nuestras vecinas y vecinos al mundo laboral y profesional, acompañándolos en el proceso.

Para consultas específicas sobre Enfermería, o sobre la oferta en general, escribir a cudilamatanza@cbc.uba.ar, o ingresar al sitio web oficial cudi.ar.