Capacitación gratuita en Orientación adaptada a personas mayores para formadores y practicantes de esta disciplina

Esta capacitación gratuita está destinada a formadores y deportistas que participan de la disciplina en el marco de los Juegos Bonaerenses 2026.

La actividad se llevará a cabo el próximo miércoles 24 de junio, a las 10 horas, en el Polideportivo Alberto Balestrini, ubicado en Avenida Juan Manuel de Rosas 1413, Lomas del Mirador, y está destinada a profesores, profesoras, formadores y formadoras de esta disciplina.

La capacitación es libre y gratuita, durará unas cuatro horas y la modalidad será teórico práctica. El objetivo es profundizar en los conocimientos sobre esta práctica. Se solicita a las y los interesados traer su propia brújula cartográfica.

Las personas interesadas deberán completar el siguiente formulario de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTizEA6tVsvIfnNGawgOQfLpjOvOrmdzZ39v089IvcrCD4Qw/viewform

Para mayor información ingresar a las redes sociales de la Secretaría de Deportes de la Matanza en Instagram y Facebook como @deportesmatanza, o por correo electrónico a capacitacionesdeportesgba@gmail.com.