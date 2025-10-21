Ramos Mejía: por obras en la estación del tren Sarmiento, reducirán el carril de la calle Alem

Los trabajos se desarrollarán este miércoles 22 de octubre, de 8 a 18.

Desde la Secretaría de Tránsito y Transporte de La Matanza anunciaron que, con motivo de la ejecución de trabajos de Trenes Argentinos en la Estación Ramos Mejía del tren Sarmiento, se efectuará una reducción de carril sobre la calle Alem, entre Güemes y 9 de Julio.

La misma comenzará a regir este miércoles 22 de octubre, de 8 a 18. Desde el Gobierno local recomendaron a quienes circulen con vehículos hacerlo con precaución debido a la presencia de maquinarias pesadas en toda la calle mientras se desarrollen los trabajos.