Avanza la obra hidráulica del Arroyo Dupuy que beneficiará a miles de vecinas y vecinos de La Matanza

Los trabajos desaneamiento pluvial en la Cuenca del Arroyo Dupuy entran en su etapa final y se prevé su finalización completa para julio de 2026. La intervención integral, que abarca 1.700 hectáreas en Gregorio de Laferrere y Rafael Castillo, optimizará la capacidad de drenaje y evitará anegamientos en la región.

Esta megaobra de ingeniería civil representa una de las mayores inversiones estructurales en la zona, diseñada para resolver de manera definitiva las problemáticas de inundaciones del sector. La ejecución de la obra es llevada a cabo en conjunto entre el Estado local y el Ministerio de Infraestructura bonaerense, en el marco del proyecto de desagües pluviales en el distrito, y las tareas principales en este momento son: – Remoción de una cañería de agua de 1000 milímetros de diámetro sobre la colectora de la Ruta Nacional Nº 3 y en el cruce de las calles Martín Coronado y Raulíes.-

Prosiguen las labores en el cruce subterráneo de la Ruta Nacional Nº 3, entre Del Tejar y Rocamora, un frente iniciado en febrero de este año. Allí se construye un conducto rectangular de hormigón armado para canalizar los grandes caudales de agua de lluvia.–

Ya se encuentran habilitados los carriles centrales, el sector del Metrobús y la colectora sentido a Provincia, además de colectora mano a Capital Federal, cuya habilitación y circulación ya se encuentra completamente liberada. La intervención integral sobre la Cuenca del Arroyo Dupuy representa una respuesta estructural a una problemática histórica de la región y forma parte de una política sostenida de inversión en obra pública que apuesta al desarrollo urbano, la mejora ambiental y la calidad de vida de las comunidades de La Matanza.