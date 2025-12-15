Las obras en la Ruta Provincial N° 4, en su recta final: “Están terminados el 98 por ciento de los trabajos”

El mejoramiento integral de la autovía abarca 28 kilómetros del corredor que conforma el segundo anillo de circunvalación del AMBA, desde la avenida Don Bosco hasta la Ruta Nacional N° 3. La empresa constructora proyecta un fin de obra para enero.

En julio de 2021, comenzó el mejoramiento integral de la Ruta Provincial N° 4. En su momento a cargo de Vialidad Nacional del entonces Ministerio de Obras Públicas de la Nación, y luego retomada por la Provincia, la intervención en la autovía prometió abarcar 28 kilómetros del corredor que conforma el segundo anillo de circunvalación del AMBA, desde la avenida Don Bosco hasta la Ruta Nacional N° 3. Más de cuatro años después, los trabajos llegan a su fin.

“Están terminados el 98 por ciento de los trabajos”, confirmó, Sergio Moix, encargado de Seguridad e Higiene de la empresa UTE Briales Triviño, a cargo de la mega obra vial, en diálogo con El1. “Faltan entre 40 y 50 metros de hormigón en la traza central, junto con detalles como cordones y vinculaciones, cartelería preventiva de velocidad e ingresos a colectora, además de algunos semáforos”, detalló.

Dichos semáforos serán instalaron en la intersección de la avenida Illia y la calle San Martín. En tanto, la cartelería se instalará en el límite de San Justo con Isidro Casanova, también por la calle San Martín, y en la calle Venezuela. Una vez ultimados estos detalles, se inaugurará la flamante Ruta Provincial N° 4 totalmente renovada.

“Ahora las tareas se van a suspender por las fiestas, pero vamos a retomarlas en enero para finalmente terminar la obra. Si bien las lluvias fueron un factor que jugaron en contra ya que provocaban la interrupción de las tareas, cumplimos con los plazos originales pactados desde un principio”, destacó Moix.

Mejoramiento integral en la Ruta Provincial N° 4

La intervención en la Ruta N° 4 permitirá optimizar la conectividad entre distintos municipios del Conurbano Bonaerense y mejorar la seguridad vial de los vehículos que la transitan diariamente, que oscilan entre los 33.000 y los 62.000 dependiendo el tramo. Además, potenciará el desarrollo comercial de las áreas aledañas y mejorará el entorno para sus habitantes.

“Se ganó espacio de circulación. Ahora hay dos colectoras de tránsito de colectivos, cuando antes solo había dársenas, o directamente paraban sobre la ruta, entorpeciendo el tránsito. Con los mejoramientos integrales contamos con colectoras con dársenas para las paradas de colectivos y una traza central que solo será interrumpida por los semáforos”, adelantó.

La Ruta N° 4 es una avenida interurbana de dos carriles con una extensión total de 70 kilómetros que se desarrolla entre la RP 195 (avenida del Libertador), en el municipio de San Isidro; y la RP 14 (Camino Gral. Manuel Belgrano), en el límite entre los partidos de Quilmes y Florencio Varela. Se trata de una vía estratégica que conforma el segundo anillo de circunvalación del AMBA, después de la Avenida General Paz; y representa el principal eje de conectividad entre los municipios del Sur y del Oeste del Conurbano bonaerense.