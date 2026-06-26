Corazón del Pueblo: El Festival de MTZ llega a Isidro Casanova con actividades gratis para jóvenes y familias

Este sábado 27 de junio a partir de las 14 horas, la Plaza San José, en las calles Bedoya y Lafayette de Isidro Casanova, se transformará en el escenario de una tarde llena de artistas, shows en vivo y propuestas recreativas al aire libre.

El Festival Corazón del Pueblo vuelve este fin de semana. Una jornada abierta y gratuita pensada para compartir y disfrutar de diversas propuestas culturales, artísticas y recreativas. Este sábado, desde las 14 h, estará en la Plaza San José de Isidro Casanova y contará con un despliegue de propuestas pensadas para el encuentro y la participación de vecinas, vecinos, familias, jóvenes, chicas y chicos de todas las edades.

Durante la tarde, se presentarán shows musicales en vivo, espacios dedicados a las artes visuales, una feria de emprendedores locales, talleres participativos y diversas actividades recreativas al aire libre.

Este evento genera la oportunidad de que toda la comunidad aproveche más los espacios públicos en las diferentes ciudades del distrito, brindando a las y los jóvenes un lugar propio para la expresión, la creatividad y el intercambio vecinal.