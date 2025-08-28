Ciclo de cine y deporte abierto a la comunidad para celebrar el Día de la Futbolista Argentina

Durante el encuentro se proyectará el largometraje Partido a las 3, de Clarisa Navas; el cortometraje Próceres, de Carolina Gil Solari; y se contará con la participación especial de la futbolista y periodista deportista Ayelén Pujol junto a la secretaria de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de La Matanza, Liliana Hendel.

La jornada especial por el Día de la Futbolista argentina, que se celebra cada 21 de agosto, se llevará a cabo este viernes 29 de agosto, para visibilizar el protagonismo de las mujeres y diversidades en la actividad deportiva, contar sus historias y aportar al debate cultural desde una perspectiva de género.

La actividad es organizada por el Gobierno local, a través de la Secretaría de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades junto a la Secretaría de Deportes y la Secretaría de Juventudes del Municipio, y el Programa Proyectando Feminismos del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires. Es gratuita y tendrá lugar en Casa Joven, ubicada en avenida General San Martín 4332, de La Tablada, a partir de las 16.30 horas.

En La Matanza se sigue haciendo historia.

El Área de Género y Deportes de la Secretaría de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades impulsa la práctica deportiva de mujeres y diversidades sexo-genéricas como un espacio de encuentro, recreación y salud.

Con torneos de fútbol y hockey para promover la igualdad e inclusión, desarrolla espacios de reflexión en charlas abiertas y públicas con distintas personalidades del ámbito deportivo y acerca talleres a los clubes de barrios, entre otras actividades.