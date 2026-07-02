Tren Sarmiento: el servicio estará interrumpido cuatro días por obras de seguridad

Desde Trenes Argentinos adelantaron que las tareas se realizarán entre el jueves 9 y el domingo 12 de julio.

Por obras para la seguridad operacional que incluyen vías y señalamiento, trabajos en estaciones y construcción de pasos bajo nivel, la empresa Trenes Argentinos informó que el ramal Once-Moreno de la Línea Sarmiento estará interrumpido desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de julio. En tanto, los ramales diésel Moreno-Mercedes y Merlo-Lobos circularán con sus frecuencias habituales.

Durante las cuatro jornadas se realizan intervenciones en diferentes sectores de la traza principal de la línea. Dichas tareas se desarrollan en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno nacional y son llevadas adelante por Trenes Argentinos Infraestructura.

En cuanto a los trabajos de señalización, se informó que se efectuará el cambio del aparato de vías número once de Caballito y el acondicionamiento del sistema de señales en Liniers. También incluyen la modernización de la mesa de mando de la cabina de señales y cambios que opera en la estación Castelar, junto con el reemplazo del cableado de señalización del puente Reconquista en Paso del Rey.

Asimismo, se llevarán adelante tareas de obras civiles en el andén número dos de Morón y en la plataforma central de Ramos Mejía, que están siendo puestas en valor. También se ejecutará la depuración del tendido de vía número cuatro de Moreno, con personal de la Línea Sarmiento.

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Por otro lado, la empresa Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA) realizará trabajos relacionados con la construcción de los pasos bajo nivel Lorca de Caballito e Irigoyen de Villa Luro. Para la realización de los trabajos es necesario que los trenes no circulen por el sector por cuestiones de seguridad operacional.

La obra podría suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables. Por ello, los pasajeros podrán consultar en la web o en la APP de Trenes Argentinos sobre el funcionamiento de la Línea Sarmiento.