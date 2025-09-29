Autoridades de la UNLaM visitaron la planta industrial de Ascensores Servas

El propósito del encuentro fue generar nuevas oportunidades de crecimiento profesional para estudiantes del Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas.

El Decano del Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas (DIIT) de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), doctor ingeniero Gabriel Blanco, junto al Director de Relaciones Institucionales, licenciado Jorge Mansour, y con la Comunidad del CeDIT, visitaron la planta industrial de la empresa matancera Ascensores Servas, el mayor fabricante de medios de elevación de Argentina.

La planta, ubicada en Gregorio de Laferrere, fue el predio donde la empresa fabricó cada uno de los 9.500 componentes del ascensor panorámico que hoy permite subir hasta la cima del obelisco en solo 60 segundos. Allí, las autoridades fueron recibidas por el director de la empresa, el ingeniero Sebastián Aizpun; Guillermo Gómez, gerente de Modernizaciones, y Rodrigo Olivera, responsable de Recursos Humanos (RRHH) de la fábrica.

El encuentro, que tuvo como objetivo generar nuevas oportunidades de crecimiento profesional para estudiantes DIIT, permitió conversar sobre futuras acciones y propuestas que podrán llevarse adelante de forma conjunta entre la UNLaM y los equipos de la empresa.

En ese contexto, Ascensores Servas se incorporará próximamente como una de las empresas receptoras de estudiantes del último año de Ingeniería para la realización de sus prácticas profesionalizantes (PPS). Esto permitirá aplicar y perfeccionar sus conocimientos en una compañía experta en el sector.