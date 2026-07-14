Estudiá en el CUDI: carreras universitarias de alta demanda laboral y cerca de tu casa

La Matanza brinda oportunidades de formación superior gratuita para jóvenes y personas adultas del distrito y localidades vecinas, a través de carreras dictadas en el Centro Universitario de Innovación (CUDI) por universidades nacionales y orientadas a áreas estratégicas como tecnología, innovación y salud.

El Centro Universitario de la Innovación está ubicado en el kilómetro 32,5 de la Ruta 3, en González Catán, y articula propuestas académicas junto a la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ) y la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR), ofreciendo carreras con alta demanda laboral, vinculadas a los sectores productivos y tecnológicos con mayor demanda actual y a futuro.

El CUDI cuenta con laboratorios de última generación y un auditorio con capacidad para más de 400 personas, y brinda propuestas como la Tecnicatura Universitaria en Producción de Videojuegos de la UNPAZ, la Tecnicatura Universitaria en Diseño Industrial de la UNAHUR, orientada al diseño y fabricación digital de productos; la Tecnicatura Universitaria en Tecnología de los Alimentos, también de la UNAHUR, enfocada en procesos vinculados a la industria alimenticia, la Tecnicatura Universitaria en Biotecnología de la UNQ, destinada a la formación en procedimientos experimentales y trabajo en laboratorios y plantas industriales; y la Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Software de la UNTREF, que capacita para participar en proyectos de programación, sistemas operativos y gestión de software, entre otras carreras.

En el área de Salud, se destacan la carrera de Enfermería Universitaria de la UBA, que forma profesionales comprometidos con el cuidado integral de las personas desde una perspectiva científica y humanística; y la Licenciatura en Obstetricia de la UNAHUR, orientada a la promoción de la salud sexual y reproductiva, la prevención y la atención integral durante el embarazo, parto y puerperio.

De esta forma, el Gobierno local continúa generando oportunidades reales de desarrollo, invirtiendo fuertemente en la educación pública como el motor clave para el porvenir de las y los jóvenes de todas las ciudades. Más información: comunicate por correo electrónico a cudiinfo@gmail.com o visitá la página web del Centro: cudi.ar