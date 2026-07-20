El Anillo Digital: Tecnología de prevención que crece en La Matanza

El sistema de protección ciudadana conformado por dispositivos de vigilancia y lectoras de patentes, en puntos estratégicos del distrito, suma buenos resultados, y el Municipio lo fortalece con más cámaras de seguridad que detectan en tiempo real vehículos con pedido de captura.

El anillo digital de La Matanza cuenta con lectoras de patentes en los principales ingresos del distrito y, actualmente, ya son más de 6 mil las cámaras de seguridad que integran el sistema cerrado del Municipio, que registra los vehículos que entran a la ciudad, y detecta al instante automóviles en situación de secuestro, movimientos sospechosos y actividades delictivas de motos y todo tipo de vehículos, que impulsan al instante operativos de seguridad para interceptar a los delincuentes.



Cada dispositivo está estratégicamente ubicado en intersecciones como la de Av. San Martín y Av. Crovara; la Ruta Provincial N° 4 y Autopista Ricchieri, y los cruces de la Av. Gral. Paz con las Avenidas Mosconi, Brig. Juan Manuel de Rosas Rivadavia, entre otros puntos neurálgicos del distrito.

Además, el Anillo Digital funciona con el apoyo de las herramientas tecnológicas municipales, destinadas a la prevención en todas las ciudades del distrito, que conforman el Plan Integral de Seguridad de La Matanza, con la implementación de más de 1500 paradas seguras de colectivos, 100 puntos seguros –tótems de emergencias en plazas y centros comerciales-, alarmas vecinales y escolares, centros de monitoreo urbanos, torres de vigilancia, todos conectados con el Centro de Operaciones y Monitoreo municipal (COM).



Junto al Anillo Digital, la implementación del sistema Multiagencia en el COM de La Matanza y el resto dedispositivos tecnológicos crean un ecosistema de protección y respuesta inédito en la región. La estrategia puesta en marcha por el intendente Fernando Espinoza brinda resultados sumamente positivos, que son consecuencia directa de la fuerte inversión que realiza el Gobierno local en tecnología de prevención, para acompañar tácticamente a las fuerzas de seguridad, colaborar con la tarea policial, y seguir maximizando la protección de las familias y de todas las vecinas y vecinos del distrito.