Viví la semifinal entre Argentina – Inglaterra en pantalla gigante en el Fan Fest MTZ  

Este miércoles 15 de julio, La Matanza se viste de celeste y blanco para alentar a la Scaloneta en el predio de la UNLaM desde las 14 hs. Con pantalla gigante, juegos, foodtrucks, shows en vivo, feria de emprendedores y mucho más. Una fiesta para toda la comunidad con entrada libre y gratuita.

El sentimiento mundialista se siente más fuerte que nunca y la mística de este cruce histórico nos vuelve a convocar. En este partido bisagra, la calle y el encuentro entre familiares, amigos, vecinas y vecinos son la cábala perfecta para empujar juntos hacia la final.

Preparate para vivir una jornada única este miércoles 15 de julio desde las 14 horas en el predio de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), ubicado en Avenida Presidente Perón 1900, San Justo. La entrada es totalmente libre y gratuita para que nadie se quede afuera de este evento pensado para toda la familia.

Bajo la bandera Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo, el Fan Fest MTZ es ese lugar seguro para abrazarte con los tuyos y desahogar al grito de gol. La previa va a tener mucho entretenimiento para todos los gustos y edades, shows en vivo, la mejor gastronomía en los foodtrucks, una gran feria de emprendedores, juegos y premios para todas las edades.

Desde las 14 h arranca la previa con animación en vivo y música para calentar motores, y después la transmisión en pantalla gigante en alta definición y cero delay de un partido que va a ser inolvidable. El Fan Fest MTZ ya es un clásico indiscutido para compartir el amor por la Selección.

¡Vení a alentar! Seguí las últimas novedades a través de nuestras redes oficiales:

IG: @municipiodelamatanza TikTok: @municipiodemtz FB: Municipio de La Matanza