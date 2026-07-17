Vacaciones de invierno en La Matanza: Colonia Deportiva gratuita para las chicas y chicos de La Matanza

Ya comienza una nueva edición de la Colonia Deportiva de Invierno, una propuesta gratuita pensada para niñas y niños de 6 a 12 años, que se desarrollará en el Polideportivo Alberto Balestrini. Los cupos son limitados.

La Colonia Deportiva de Invierno vuelve a La Matanza, un alivio para las familias del distrito en el receso escolar 2026. Las actividades serán desde el 20 al 31 de julio inclusive, de lunes a viernes y de 13.30 a 16.30 horas.



Chicas y chicos podrán disfrutar de propuestas recreativas como juegos, disciplinas deportivas, talleres y muchas sorpresas más para que disfruten de sus vacaciones.

La colonia se realizará en un espacio especialmente preparado para aprovechar al máximo, el Polideportivo Alberto Balestrini, ubicado en Juan Manuel de Rosas 1413, Lomas del Mirador, uno de los tantos polideportivos disponibles en todo el distrito y abiertos a la comunidad. Este gran espacio público y deportivo cuenta con canchas de fútbol, hockey, pista de atletismo, gimnasio y todos los sitios necesarios para llevar adelante todo tipo de actividades y para todas las edades.



Quedan pocos lugares, por lo tanto las personas interesadas deben acercarse de 9.30 a 13.30 horas, al SUM del Polideportivo. junto a madres, padres o tutores, durante el 17 de julio, último día de inscripción.



La Matanza promueve e impulsa el deporte, la recreación y el encuentro, por eso -orgullosamente- es considerada: Capital del Deporte Social.

Más info sobre la colonia, o sobre las actividades en polideportivos de todo el año, disponible en @deportesmatanza.