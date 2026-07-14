La Tablada celebra 117 años de su fundación

La populosa localidad está de festejo. Sus calles, la Rotonda, el Regimiento, el tren y la Estación. Lugares con historia.

De las 16 localidades que componen el Municipio de La Matanza, cuatro se originaron como pueblos, mientras que las doce restantes comenzaron como poblados. En este último grupo se encuentra La Tablada, que este 14 de julio celebra 117 años de historia.

Esta localidad matancera está ubicada en el extremo norte del Partido, a 17,5 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), y ocupa una superficie de 10,170 kilómetros cuadrados. Se encuentra rodeada por Lomas del Mirador, San Justo, Ciudad Evita, Aldo Bonzi, Tapiales y Ciudad Madero.

En su composición social, La Tablada muestra un gran porcentaje de descendientes de inmigrantes e importantes grupos de habitantes provenientes de países limítrofes. El 11 de noviembre de 1993, mediante la Ley Provincial N° 11.474, es declarada como Ciudad de La Tablada.

Sus orígenes

Los terrenos en los que hoy se asienta La Tablada formaron parte de la Chacra de Los Tapiales, propiedad de Francisco Ramos Mejía y María Antonia Segurola que testaron a favor de sus cuatro hijos. A su vez, repartieron las tierras correspondiéndole esta zona a Magdalena Ramos Mejía, que vuelve a lotear y vende los predios a distintos compradores.

En los últimos años del siglo XIX, los mataderos ubicados en la Capital Federal no eran bien vistos por los porteños, por lo que se trasladaron a lo que hoy es el barrio de Mataderos. Pero, por ser un espacio anegadizo, los corrales se establecieron en La Tablada.

La construcción de la Estación Tablada

Con la fundación de La Plata y su puerto, se requería el tendido de líneas férreas, una conexión con el Ferrocarril Central Oeste para el traslado de mercaderías. Entonces se expropiaron los terrenos y se construyó la Estación Tablada a la altura del kilómetro 28 del ferrocarril de trocha ancha del ramal Haedo – La Plata. Cuando se establecieron el Matadero y el Mercado de Liniers en la Capital Federal, se necesitó conectarlos también con el mercado lugareño.

En junio de 1900, el gobernador Bernardo de Irigoyen otorgó escritura de tierras a favor del Ferrocarril del Oeste para la construcción de los desvíos y embarcaderos y para facilitar el tráfico del ganado de La Tablada. Meses después, se autoriza a Rodolfo Lagos y Cía. a establecer el Mercado de Hacienda de La Tablada que, en realidad, fue una suerte de feria destinada al remate de ganado lanar.

Se construyeron corrales, galerías cubiertas, calles de acceso, oficina techada para la administración, sala para consignatarios con servicio de telégrafo, sanitarios y un espacio destinado para confitería del Mercado de Lanares y los respectivos para el Mercado de Vacunos, incluyendo los edificios de carpintería y el Destacamento Policial.

Actividad económica

Desde 1901 hasta 1930, el establecimiento del Mercado de Hacienda en las inmediaciones de La Tablada robusteció las actividades económicas, reafirmando su tradición criolla. Así se pueden destacar los frigoríficos Argentino, The Anglo South American, Armour, La Negra, Swift, La Blanca, Las Palmas y Zárate.

El año 1909 es el que la Junta de Estudios Históricos de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) considera, hasta ahora, como fundacional del poblado. Ese año se lotean y venden más de 1.500 terrenos en los alrededores de la Estación Tablada y de ese modo nace la urbanización. Poco a poco, arrieros, matarifes y carreros se fueron asentando y formaron los primeros núcleos habitacionales.

En 1925, el Municipio gestionó ante la Compañía de Electricidad de la Provincia, concesionaria en Ramos Mejía y San Justo, la ampliación de sus líneas de alumbrado y se construyó una Sala de Primeros Auxilios. Durante la segunda mitad del siglo XX, ocupó el tercer lugar en el Partido en lo que en cuanto a industrias y comercios mayoristas y minoristas se refiere.