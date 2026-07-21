Arteterapia en La Matanza: Talleres gratuitos para personas adultas mayores

La nueva propuesta de MTZ pensada para acompañar de forma integral a las personas mayores ya está en marcha, con encuentros dinámicos en distintas instituciones del distrito. Un espacio de desarrollo creativo, que potencia la confianza personal a través del arte.

La iniciativa de Arteterapia que continúa impulsando el Gobierno local busca generar lugares de encuentro, que cuiden la salud emocional de las adultas y adultos mayores. La propuesta es 100% gratuita y utiliza la pintura, el modelado y otras disciplinas creativas para expresar emociones, reencontrarse, acompañarse y compartir momentos terapéuticos de escucha y contención.

Las actividades se desarrollan mediante talleres únicos en cada sede donde funcionan los Centros de Jubilados de La Matanza, organizados en grupos reducidos de hasta 30 participantes. Este formato permite ofrecer una atención cercana y personalizada, donde cada vecina y vecino puede desenvolverse a su propio ritmo.

El Municipio de La Matanza ofrece diferentes espacios gratuitos que generan un entorno dinámico, entretenido, diverso y amable para proteger la salud mental de las personas mayores, fomentar la creatividad y el arte, y promover una vida plena, activa y alegre en un entorno seguro y afectuoso.

Las instituciones intermedias que deseen sumar estos talleres gratuitos pueden solicitar la incorporación contactándose directamente con la Secretaría de la Tercera Edad. Más info en Facebook: Tercera Edad o dirigirse a Hipólito Yrigoyen 2132, San Justo. Además, pueden comunicarse por WhatsApp al 115 010 0523, o por correo electrónico: lmsterceraedad@gmail.com.