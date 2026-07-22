Crecen más viveros nativos en las escuelas secundarias de La Matanza



A través de la entrega de kits ambientales, semillas y capacitaciones docentes, las y los estudiantes del distrito producen plantas autóctonas y aprenden sobre el cuidado de la biodiversidad dentro de sus propias aulas.

La Matanza continúa expandiendo la red de viveros pedagógicos en sus escuelas secundarias, con el objetivo de promover la educación ambiental y el compromiso ecológico de las y los jóvenes en cada ciudad.

Actualmente, se sumó a la iniciativa la Escuela Secundaria N° 90 Irene Bernasconi, de Lomas del Mirador, tras recibir el equipamiento completo para la producción vegetal. Durante la jornada, alumnas y alumnos participaron además del tradicional Juramento Ambiental, asumiendo formalmente el compromiso de cuidar el patrimonio natural y promover el desarrollo sostenible de su comunidad.

Los Viveros Nativos Escolares buscan transformar los establecimientos educativos en laboratorios abiertos de aprendizaje, para que chicas y chicos aprendan en primera persona los procesos de germinación, cultivo y cuidado de árboles autóctonos, convirtiéndose en protagonistas de la restauración ecológica de sus barrios. Además, el programa municipal garantiza el funcionamiento de cada espacio a través de la entrega de un kit ambiental que incluye sustrato, bandejas de germinación, mangueras, macetas, regaderas, palas de mano y semillas de especies nativas.

La iniciativa del Gobierno local es coordinada de forma articulada por la Secretaría de Juventudes y la Subsecretaría General de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y contempla talleres de formación para los equipos docentes, brindándoles herramientas pedagógicas sobre flora argentina para abordar la temática ambiental de manera continua en clase. El Municipio sigue fortaleciendo la conciencia ecológica y el trabajo comunitario. Impulsando la participación activa de las juventudes directamente desde el corazón de los colegios, y con el compromiso de todas y todos, construimos ciudades más verdes, sustentables y disfrutables para la comunidad de La Matanza.