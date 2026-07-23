Beatificación del Padre Mario Pantaleo: el Vaticano aprobó la validez jurídica de la investigación diocesana

Ya en la fase Romana de la Causa, la Iglesia Católica dio el visto bueno a las virtudes y fama de santidad del referente de González Catán.

En el marco de la fase Romana del proceso de Beatificación y Canonización del Padre Mario Pantaleo, el sacerdote cuyo reconocido trabajo se sitúa en la localidad de González Catán, el Vaticano aprobó la validez jurídica de la investigación diocesana de la Causa.

Como resultado, la Iglesia Católica dio el visto bueno sobre la vida, las virtudes y la fama de santidad del presbítero José Mario Pantaleo. Cabe destacar que para otorgar el título de Santo, la institución pide que se introduzcan causas de fieles que hayan fallecido con fama de santidad constante y difundida en diversos lugares. Además, se exige un mínimo de cinco años desde la muerte del fiel y no más de 50 para comenzar formalmente el proceso.

En diálogo con El1, Florencia Flores, integrante del equipo de comunicación de la Obra del Padre Mario de González Catán, consideró a la aprobación del Vaticano como “un paso significativo” para la causa. “Se validaron los testimonios y la investigación que se realizó sobre la vida del Padre, sus virtudes y su fama de santidad”, aseguró.

Asimismo, adelantó que, mientras continúa el proceso de Beatificación y Canonización, se redactará un documento que resuma toda la documentación presentada y validada anteriormente. “Ojalá pronto se de la declaración de Venerable que tiene que autorizar el Papa al Padre Mario, quien actualmente es Ciervo de Dios”, explicó.

El proceso de Beatificación inició hace cinco años con la etapa Diocesana y continuó con la Romana. Según Flores, el camino “es arduo” debido a la corroboración detallada de cada documento que se presenta en el Vaticano. “Todo se investiga y lleva tiempo, pero lo importante es que quienes tengan testimonios de un milagro que se pueda adjudicar al Padre Mario, lo puedan facilitar”, consideró.

Los milagros del Padre Mario Pantaleo

Por su parte, Pablo, profesor de Educación Física de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), se refirió a su vínculo con el Padre Mario. “Lo conozco hace 15 años. En mi familia tuvimos un problema grave, pero gracias a la fe que le tenemos, todo salió bien. Me encantaría que sea considerado Santo, aunque para nosotros ya lo es”, indicó.

En tanto, Zulema, vecina de González Catán, destacó que visita los restos del Padre Mario todas las semanas y asiste a las misas de los sábados. “Yo soy muy creyente y nos ayuda mucho. Pedimos con mucha fe y agradecemos la salud de toda la familia”, compartió.

Los vecinos pueden compartir testimonios de intercesión propios o de conocidos a testimonios@padremario.org o bien visitar la Obra del Padre Mario, ubicada en la calle Coronel Conde al 5.670, de lunes a domingo de 9 a 17.