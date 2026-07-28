Nuevas obras escolares transforman la infraestructura educativa en el distrito.

Con un edificio propio de tres plantas para la Secundaria N° 120, nuevas aulas en la Secundaria N° 82 y mejoras integrales en el Jardín N° 1006, cientos de chicas y chicos de Virrey del Pino suman espacios modernos y equipados para su aprendizaje.

El Municipio de La Matanza dio un paso clave en el fortalecimiento de su red escolar con la finalización de una serie de obras de infraestructura diseñadas para dar respuesta al crecimiento de la matrícula y asegurar entornos de calidad para las infancias y juventudes del distrito.

Entre las intervenciones más destacadas sobresale la inauguración de la sede propia de la Escuela Secundaria N° 120. Esta obra histórica le permite a la institución dejar de compartir instalaciones con la Escuela Primaria N° 67 y contar con una estructura moderna de tres plantas que incluye aulas totalmente equipadas, biblioteca, laboratorio, ascensor y patio, beneficiando a más de 800 estudiantes.

A su vez, la Escuela Secundaria N° 82 estrenó la ampliación de sus dependencias con la construcción de nuevas aulas y un sector de preceptoría completamente renovado, lo que incrementa de forma directa la capacidad del establecimiento para acompañar la demanda educativa del barrio.

Por su parte, el Jardín de Infantes N° 1006 del barrio San Pedro sumó importantes mejoras edilicias a través de la incorporación de nuevas aulas, módulos sanitarios, un Salón de Usos Múltiples (SUM) y un patio reacondicionado para las actividades recreativas de los más chicos.

La Matanza es Ciudad del Aprendizaje, declarada por Naciones Unidas, porque invierte en educación y acompaña a toda la comunidad educativa con libros, manuales, kits de robótica, útiles escolares, nuevas metodologías de enseñanza y espacios renovados para una excelente formación pública y el crecimiento integral de todas las chicas y chicos del distrito.