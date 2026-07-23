Un nuevo espacio de deporte, recreación e inclusión está llegando: El Mega Polideportivo de Virrey del Pino ya entró a su etapa final

La construcción del centro de deportes multifuncional de La Matanza ubicado en la zona sur del distrito continúa avanzando de manera sostenida y ya alcanza un 80% de ejecución general, consolidándose como una de las obras de infraestructura más importante en desarrollo, junto al Hospital Veterinario y el Polo Científico y Tecnológico.

El Mega Polideportivo de Virrey del Pino es un complejo de más de seis hectáreas y está pensado como un espacio de acceso libre y gratuito. Allí, miles de chicas, chicos, jóvenes y personas adultas del distrito podrán practicar distintas disciplinas deportivas, participar en actividades recreativas y culturales, y disfrutar en comunidad de un ambiente al aire libre, que fortalece la integración social y promueve hábitos de vida saludables.



El nuevo espacio dedicado al deporte matancerorepresentaun punto de encuentro para vecinas y vecinos de todas las edades, y un sitio de acompañamiento social que chicos y jóvenes pueden hacer propio.

Entre los sectores que presentan mayor avance se encuentra la cancha de fútbol 11, con vestuarios, sanitarios y espacios destinados al público; la pista de atletismo, una de las instalaciones más destacadas del predio; el microestadio cubierto, que funcionará como un moderno espacio para el desarrollo de múltiples actividades artísticas y deportivas, durante todo el año.



Además, el predio contará con un edificio destinado a musculación y usos múltiples para entrenamientos físicos y disciplinas complementarias; y una pileta semi olímpica descubierta con vestuarios y sala de máquinas, preparada para actividades acuáticas, escuelas de natación y colonias de verano.



Este importante proyecto, se da justamente en la Capital del Deporte Social, constituye una inversión estratégica -impulsada por el intendente Fernando Espinoza-y está destinada a ampliar el acceso al deporte, la recreación y la inclusión en la zona sur de La Matanza; contribuyendo a la contención social de las familias y al desarrollo deportivo de los futuros campeones del distrito.