El Hospital Posadas realizó por primera vez una reconstrucción nasal compleja con microcirugía

El procedimiento permitió reconstruir la nariz utilizando tejido del propio paciente y representa un nuevo avance en las cirugías reconstructivas de alta complejidad dentro del nosocomio moronense.

El Hospital Nacional Posadas ubicado en El Palomar, partido de Morón, realizó por primera vez una reconstrucción nasal compleja mediante técnicas de microcirugía, un procedimiento de alta complejidad que amplía las posibilidades de tratamiento para pacientes con pérdidas importantes de tejido nasal ocasionadas por traumatismos, tumores, infecciones o secuelas de otras enfermedades.

La intervención constituyó un hito para el servicio de cirugía plástica y reparadora del nosocomio, ya que incorporó una técnica que permite reconstruir la nariz utilizando tejido del propio paciente mediante microcirugía, un procedimiento que requiere una planificación quirúrgica minuciosa y el trabajo coordinado de un equipo altamente especializado.

Las características de la microcirugía

En la primera etapa de la cirugía se obtiene un colgajo libre del antebrazo que mediante microcirugía se conecta a los vasos sanguíneos de la cara para reconstruir el revestimiento interno de la nariz y recuperar su proyección. En una segunda intervención se utiliza cartílago de costilla para recrear el armazón estructural y, finalmente, un colgajo de la frente aporta la cobertura necesaria para definir la forma de la nariz.

Este tipo de procedimientos tiene como objetivo no solo restituir la apariencia del rostro, sino también recuperar funciones esenciales como la respiración y mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes.

«Esta cirugía representa un paso muy importante para nuestro servicio porque nos permite ofrecer una alternativa reconstructiva de alta complejidad a pacientes que, hasta hace poco, tenían opciones muy limitadas. Es un procedimiento que requiere una planificación minuciosa y el trabajo coordinado de un equipo altamente especializado«, destacaron desde el hospital.