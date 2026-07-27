Energías renovables en La Matanza: Continúa la instalación de termotanques solares en clubes de barrio

A través de tecnología termosolar que permite calentar agua utilizando la luz del sol, las instituciones deportivas del distrito reducen el impacto ambiental y generan un valioso ahorro en servicios para seguir funcionando y acompañar a miles de chicas, chicos y familias.

La utilización de energías renovables, que sostiene el Gobierno local, transforma el modo de utilizar y aprovechar los recursos naturales, dando un paso clave en la transición hacia una MTZ más sustentable.

La tecnología sostenible permite calentar el agua de manera directa con energía solar, lo que permite una drástica reducción del consumo de gas y electricidad. En las instituciones sociales, el ahorro económico obtenido en las facturas de servicios permite volcar más recursos al desarrollo de las actividades deportivas y recreativas, garantizando que el club siga siendo el corazón del barrio y el segundo hogar de cientos de chicas y chicos.

Recientemente, la Ciudad Deportiva del Club Deportivo Paraguayo, ubicada en la localidad de González Catán, se sumó a este proyecto municipal, incorporando un nuevo equipo de energía solar térmica en el Estadio Guaraní.

La instalación de termos solares promueve, además, la reducción de la huella de carbono y las emisiones de gases de efecto invernadero en el distrito, alineándose con los objetivos internacionales de la Agenda 2030.

La ecología, la eficiencia energética y el apoyo a las instituciones barriales van de la mano, por eso el Municipio continúa brindando herramientas de apoyo económico y sembrando conciencia ambiental en toda la comunidad.