SALVAR EL MUSEO ITINERANTE EVA PERON DE CHAPADMALAL

Hemos contado en esta página “POLITICA 2000”, la seria situación que se está viviendo en el Complejo Hotelero de Chapadmalal, ya que el Gobierno Nacional quiere privatizarlo. Medida que está a cargo de Daniel Scioli, Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, claro. Esto todavía no se ha concretado pero marca un ejemplo más de la política destructiva del gobierno de Javier Milei.

Destructiva de los derechos de los argentinos de poder gozar de un turismo social, por ejemplo, con costos moderados, como lo fue desde su creación por el gobierno del General Juan Domingo Perón en los años ´50. Y que permitió durante muchas décadas, que por ejemplo, niños pobres del interior del país conocieran el mar. O que familias que no podían pagar los costos de unas vacaciones en el Mar Argentino (ese que ahora nos quieren robar), pudieran hacerlo en los hermosos hoteles de este complejo, que además les daba trabajo a muchos pobladores de esa zona del partido de General Pueyrredón. Incluso se conoció públicamente que el Gobernador Axel Kicillof ha pedido que Chapadmalal pasara a la Provincia de Buenos Aires para seguir manteniendo esa magnífica obra.

Algo ha comenzado a concretarse: cerraron los hoteles y despidieron personal. Nos hicimos eco de esta aberrante medida en contra del pueblo argentino y fuimos divulgando lo que se venía. Allí funcionaba el Museo “Evita”, con una completa exposición de artículos, objetos y hasta muebles que pertenecieron a la Sra. Eva Perón. Pero esta vez, nos ocupamos de que esta exposición comience a funcionar en Mar del Plata, como Museo Itinerante en la provincia misma.

LA INAUGURACIÓN

La apertura se produjo hace poco días en la Casa de los Empleados de Comercio, que abrieron sus puertas muy generosamente. La directora del Museo, que la viene peleando desde siempre por la muestra, la Sra. Silvia Daría encabezó el acto junto a Victoria Onetto, Subsecretaria de Políticas Culturales de la Provincia de Buenos Aires y las autoridades del la Casa de los Empleados de Comercio Zona Atlántica, encabezados por su secretario general, Guillermo Bianchi.

SILVIA DARÍA

Muy emocionada, Silvia Daría expresó brevemente: “Hace un año y medio que Victoria nos visita y nos acompaña para que no sentirnos tan solos, desprotegidos como realmente nos sentíamos. Estamos felices de estar acá y vamos a seguir trasladando la muestra. Vamos a llevar a Evita a todos los distritos que quieran, y ésa es la misión llevarla a ella y la Justicia Social que hoy tanto nos falta. Nos acompañan, además de los empleados de Comercio local, al que tanto agradecemos, dos trabajadores del Museo: Cynthia y Matías. Muchísimas gracias a todos.

Luego el Padre Carlos Giménez bendijo las instalaciones y expresó: “Es para mí muy grato estar con ustedes compartiendo y visibilizar las imágenes, los objetos que en tantos años han dado felicidad al Pueblo Obrero, un pueblo olvidado y para nosotros al ver esto se nos hace presente esa realidad, esa necesidad”.

Y dijo: “Nos tiene que mover a nosotros como argentinos, compañeros a volver con fuerza a trabajar sobre esto, puntualmente con Organizaciones Sindicales, Culturales reavivar en la Sociedad esta sensibilidad que hemos perdido. Es a través de este Museo donde debemos comenzar a ver, sentir y proponernos una nueva Argentina, la que ya existió y fue dilapidada, vendida.

“Pero tenemos algo de culpa también, debemos reconocer. La culpa que sentimos de no haber hecho lo que podíamos hacer hoy es renovarla como Argentinos y volver a darle al pueblo argentino una esperanza de fraternidad y solidaridad tanto necesitamos. Que Dios los bendiga”, finalizó

VICTORIA ONETTO: “AXEL ME DIJO: RECUPEREMOS CHAPADMALAL”

“Nosotros llevamos en nuestra historia parte de nuestra historia nacional militante y si hoy estamos acá porque venimos de un lugar de una historia estamos habitando este presente y nos estamos moviendo hacia un futuro. Un futuro que nos genera esperanza con AXEL, nuestro conductor. Quiero en primer lugar trasmitirles el saludo del Gobernador Axel Kicillof y también de la Jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, sobrina nieta de nuestra querida Evita”, comenzó la Subsecretaria de Políticas Culturales de la provincia.

Detalle porque estuvo ella ahí”: Hace un año y medio me llama Axel que es un Gobernador que habla con todos, atiende el teléfono antes que todos, y a veces me pregunto: ¿Cómo puede ser? Le dejás un mensaje a Axel y te atiende al toque. Ahí me dice: “Victoria están queriendo sacarles el Museo de Chapadmalal”. Y ustedes saben que él viene a Chapadmalal todos los veranos porque ama Chapadmalal, viene todos los veranos. Y me dice “Recuperémoslo” Recuperemos ese Patrimonio”. Cristina Álvarez Rodríguez me dijo lo mismo. Así nos pusimos en contacto con Silvia y con Manolín.

Relata entonces: “Yo creo mucho en las señales. Manolín se llamaba mi papá. Yo soy hija póstuma. A mi papá lo mataron el 8 de marzo de 1971.Yo nací el 26 de julio, llevo en mi sangre parte de esa historia nacional militante. Cada uno sabe porqué está en ese lugar y dando la lucha hasta el último día de nuestras vidas.

“EL AMOR DE EVITA Y PERÓN”

“Se hizo un trabajo muy subterráneo con todo el equipo de la Secretaría que quiero destacarlo. Hicimos un inventario muy minucioso de cada una de las objetos, porque este Museo tal cual contaba Silvia- se hizo gracias a un legado maravilloso que nos dejaron Evita y Perón, que tiene que ver nada más y nada menos que con el amor. El AMOR que es la fuerza más fenomenal del mundo y que mueve todo. El AMOR del Pueblo hacia Evita, el Amor hacia Perón, el AMOR hacia políticas que tienen que ver con el turismo social. Con creer que cada uno de nosotros y de los trabajadores y trabajadoras tenemos derecho a poder divertirnos, esparcirnos, a conocer el mar y poder estar en familia”, describió Onetto.

“ELLOS TIENEN LA MOTOSIERRA, NOSOTROS LA MILITANCIA Y EL PUEBLO”

“La verdad es que cuando empecé a conocer el legado y todo lo que había en el museo se me puso la piel de gallina. Era Eva y yo soy fan de Evita, de su historia. Y ser fan de algo o de alguien de nuestra historia de nuestra militancia es sentir la victoria del otro como propia”, señaló.

“Eso es lo que nos pasó a nosotros cuando pusieron en la cancha “LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”. Porque ellos tendrán la motosierra, pero nosotros tenemos algo mucho más valioso, más importante que es inclaudicable: la militancia, el pueblo, la pasión, la memoria, nuestros héroes de Malvinas, y lo vamos a seguir hasta el último día de nuestras vidas”, dijo.

Por eso, hoy estar acá inaugurando esta muestra itinerante con todo lo que tiene que ver con nuestra historia con Evita. Y va a ser Itinerante porque no sólo la vamos a mover por toda la Provincia, sino por toda la Argentina. Con este Movimiento, con este derecho al futuro llevándolo a Axel a la Presidencia, que es lo que tenemos que hacer.”, continuó Onetto.https://radiocut.fm/audiocut/embed/hori/inauguracion-museo-itinerante-eva-peron-silvia-daria-y-victoria-onetto/

“EVITA NOS MARCA EL CAMINO, SIGAMOS ORGANIZÁNDONOS

Evita es eterna y nos marca el camino. Es luz. Nos marca el camino. Volemos alto. Mi abuela, gran militante, exiliada, perseguida-siempre me decía” Victoria volá alto, soñá alto, a lo más alto tenemos que apuntar siempre” A la Luna, al Sol, porque en ese camino vas a recorrer muchísimas estrellas “

Y en el final disparó: “Esto que estamos plantando es una estrella más que tenemos que recorrer hacia el futuro para recuperar nuestra historia, para sacarnos a estos cipayos que no son nuestros adversarios, son nuestros enemigos. Son los cómplices de la dictadura cívico-militar que hicieron negocios en la dictadura y hoy están ocupando lugares en las provincias, en los concejos deliberantes en los municipios.

“Compañeros: Sigamos organizándonos, sigamos con este amor que es la potencia. Ellos tienen el odio, la motosierra, pero nosotros tenemos algo más importante: este amor, esta fraternidad como todos los que nos recibieron. Por esta fuerza que nos va a llevar el año 2027 con Axel Presidente.