El Obelisco de Buenos Aires estrenó ascensor 100% hecho en La Matanza

Por primera vez en sus 89 años de historia, el emblemático Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con un ascensor, íntegramente diseñado, fabricado e instalado por la empresa Ascensores Servas S.A., ubicada en la localidad matancera de Gregorio de Laferrere. Un orgullo que subraya la capacidad y el potencial de la producción de La Matanza, que es la Capital Industrial de la Argentina.

Ascensores Servas, fundada en 1975, es hoy un proveedor líder de soluciones verticales en Argentina y una empresa de referencia en América Latina. La instalación de este ascensor en un monumento tan emblemático no solo es un hito para la compañía, sino también una demostración de la potencia industrial de La Matanza, declarada por ley nacional como Capital Industrial del país.



El nuevo ascensor asciende 60 metros en apenas un minuto y permite que visitantes de todo el país y el mundo accedan a la cima del icónico monumento. Su cabina, con capacidad para cuatro personas, equivalente a una carga útil de 300 kilos, presenta dos paredes y puertas automáticas panorámicas, ofreciendo a los visitantes una vista privilegiada de la estructura interna del Obelisco.

Este proyecto es un claro ejemplo de la importancia de impulsar y acompañar a la industria, como promueve el Municipio de La Matanza, a través de herramientas como rondas de negocios y programas de apoyo al entramado productivo local. La Matanza, con sus más de 7.500 industrias y PyMEs, es un motor económico vital, generador de empleo y valor agregado para miles de familias.

El Obelisco, inaugurado el 23 de mayo de 1936, se mantiene como un símbolo indiscutido nacional. Ahora, gracias al ingenio y la mano de obra matancera, suma una nueva característica, que engrandece la industria de La Matanza y de la Argentina.