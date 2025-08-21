Mes de las Infancias en La Matanza: seguimos celebrando con regalos, juegos y shows para toda la familia

El Gobierno local extendió los festejos de este día tan especial y recorre distintas ciudades del distrito con una agenda llena de entretenimiento y la entrega de 100 mil juguetes para las niñas y los niños del distrito.

Con estas actividades, el Municipio junto a la Secretaría de Juventudes y distintas áreas municipales propone generar más espacios de encuentro comunitario y momentos que reivindiquen el derecho al juego, a la recreación y a disfrutar de la infancia en un entorno de cuidado y alegría.

Los festejos continuarán este viernes 22 y sábado 23 de agosto, y llegarán a Virrey del Pino, González Catán y Rafael Castillo con el siguiente cronograma: el viernes 22 a las 13.30 hs en la Plaza La Floresta ubicada en las calles California y Santiago del Estero de Virrey del Pino; a las 15.30 hs en la Plaza Julio Cao, ubicada en las calles Achira y Federico Báez de González Catán; y a las 16.30 hs en la Plaza San Alberto, ubicada en las calles Pekín y Peribebuy de Rafael Castillo. El sábado 23 desde las 14 hs en la Plaza Eva Duarte, ubicada en las calles Salvigny y Tafí de Gregorio de Laferrere.

De esta manera, el Gobierno local reafirma su compromiso de acompañar, proteger y cuidar a las infancias, acercando actividades y propuestas que promueven la inclusión y la igualdad de oportunidades entre las niñas y niños de su comunidad; y agradecefuertemente la solidaridad y el amor de las y los empresarios y de toda la comunidad de La Matanza que, en este contexto de crisis económica y social como consecuencia de las políticas del Gobierno nacional, eligen trabajar por la sonrisa de miles de niñas y niños.