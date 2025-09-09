Asignaron sentido único de circulación a dos calles de San Justo

Así lo informó la Secretaría de Tránsito y Transporte de La Matanza. Se trata de las arterias Caupolicán y Virrey Cisneros.

Continúan los cambios de ordenamiento vial en San Justo. Esta semana, la Secretaría de Tránsito y Transporte de La Matanza asignó sentido único de circulación a dos calles de San Justo.

Por un lado, la arteria Caupolicán será de una única mano desde la calle Figueroa Alcorta hasta General Madariaga. Lo mismo ocurre con Virrey Cisneros, pero desde General Madariaga hasta Figueroa Alcorta.

Cabe recordar que, mientras avanzan las obras de mejoramiento integral de la Ruta Provincial N° 4, comúnmente conocida como Camino de Cintura, el Gobierno local había anunciado dichas modificaciones en el tránsito, que comenzaron a regir a fines de agosto.

La intervención en la Ruta N° 4 permitirá optimizar la conectividad entre distintos municipios del Conurbano Bonaerense y mejorar la seguridad vial de los vehículos que la transitan diariamente, que oscilan entre los 33.000 y los 62.000 dependiendo el tramo. Además, potenciará el desarrollo comercial de las áreas aledañas y mejorará el entorno para sus habitantes.

Más modificaciones en el tránsito y la circulación vehicular

Por otra parte, desde el pasado lunes 8 de septiembre, y con motivo de la ejecución de tareas de mantenimiento y renovación de vías en el Paso a Nivel de la calle Calderón de la Barca, en la localidad de González Catán, la Secretaría de Tránsito y Transporte local anunció que el mismo permanecerá cerrado al tránsito vehicular.

Este cambio continuará vigente hasta el viernes 19. Mientras se realizan las tareas de mantenimiento y renovación de las vías, desde el Gobierno local comunicaron dos desvíos sugeridos.

Por un lado, circular por Calderón de la Barca hasta la calle Comodoro Py y combinar con el Paso a Nivel de la calle Del Tejar. Por otro, tomar la Avenida General Rojo y combinar con la calle Comodoro Py.