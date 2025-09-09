Siguen en marcha los operativos de Accediendo a Derechos en La Matanza

El programa local que acerca a todas las ciudades del distrito diferentes gestiones administrativas y servicios, estará en Villa Celina y Virrey del Pino de 9 a 12 horas.

Durante las jornadas de Accediendo a Derechos, se brinda asesoramiento a las vecinas y vecinos en diferentes servicios, y gestiones de trámites que se realizan en ANSES, y sobre los diversos programas disponibles para las familias desde el área de Desarrollo Social local, como por ejemplo: el Programa Más Vida; Soberanía Alimentaria y Huertas matanceras.

Se entregan recetarios para una alimentación segura y saludable, y semillas de estación para consolidar la autoproducción de alimentos. Además, están presentes las postas de vacunación del área de Salud Pública local.

Los operativos que recorren semanalmente el distrito estarán el miércoles 10 de septiembre, en el Centro Comunitario Oyitas, ubicado en Cochabamba 829, Villa Celina, y el viernes 12 en Sembrando Futuro, Martín García 8425 de la localidad de Virrey del Pino.

Los encuentros son organizadas en conjunto con las secretarías de Desarrollo Social y Salud Pública local, así como también con diversas áreas municipales, para fortalecer las acciones que realiza el Gobierno de La Matanza y acercar estos servicios esenciales a cada ciudad y a todas las familias del distrito.