Nuevos Cursos gratuitos para docentes  de Ciencias Naturales en el Centro de Innovación Tecnológica (CITLAM) de La Matanza

La Matanza es Ciudad del Aprendizaje, declarada por la UNESCO, y continuamente desarrolla proyectos educativos, orientados a la innovación y las nuevas tecnologías y desde la Secretaría de Políticas Educativas llevan adelante diferentes programas gratuitos en el CITLAM.

En esta oportunidad se abre la inscripción para nuevos cursos, totalmente gratis, dirigidos a docentes de Nivel Inicial, de Ciencias Naturales y a quienes impulsan proyectos ambientales escolares: Vermicompostaje.

El objetivo del encuentro es brindar herramientas prácticas y conocimientos para transformar residuos orgánicos en recursos sustentables para la escuela. Durante el taller, las y los participantes podrán conocer en detalle el proceso de compostaje y vermicompostaje; construir su propio lumbricario e incorporar recursos aplicables a huertas y proyectos ambientales escolares.

De modalidad presencial, gratuita y de cupos limitados, serán dos encuentros los días martes 16 y jueves 18 de septiembre, de 11 a 13 horas, en Coronel Brandsen 3297, San Justo. Inscripcion online: lamatanza.gov.ar/cursoscitlam

El CITLAM es un espacio público de formación, experimentación y acceso a tecnologías para todas las vecinas y vecinos del distrito. Su objetivo es acercar el conocimiento digital y científico a la comunidad, promoviendo la inclusión, el desarrollo de habilidades y el impulso de nuevos proyectos tecnológicos y productivos.