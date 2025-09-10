Locales

Nuevos Cursos gratuitos para docentes  de Ciencias Naturales en el Centro de Innovación Tecnológica (CITLAM) de La Matanza

La matanza Informa

La Matanza es Ciudad del Aprendizaje, declarada por la UNESCO, y continuamente desarrolla proyectos educativos, orientados a la innovación y las nuevas tecnologías y desde la Secretaría de Políticas Educativas llevan adelante diferentes programas gratuitos en el CITLAM.

En esta oportunidad se abre la inscripción para nuevos cursos, totalmente gratis, dirigidos a docentes de Nivel Inicial, de Ciencias Naturales y a quienes impulsan proyectos ambientales escolares: Vermicompostaje.

El objetivo del encuentro es brindar herramientas prácticas y conocimientos para transformar residuos orgánicos en recursos sustentables para la escuela. Durante el taller, las y los participantes podrán conocer en detalle el proceso de compostaje y vermicompostaje; construir su propio lumbricario e incorporar recursos aplicables a huertas y proyectos ambientales escolares.

De modalidad presencial, gratuita y de cupos limitados, serán dos encuentros los días martes 16 y jueves 18 de septiembre, de 11 a 13 horas, en Coronel Brandsen 3297, San Justo. Inscripcion online: lamatanza.gov.ar/cursoscitlam

El CITLAM es un espacio público de formación, experimentación y acceso a tecnologías para todas las vecinas y vecinos del distrito. Su objetivo es acercar el conocimiento digital y científico a la comunidad, promoviendo la inclusión, el desarrollo de habilidades y el impulso de nuevos proyectos tecnológicos y productivos.

