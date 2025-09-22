La Matanza sigue apostando a la obra pública para generar trabajo y mejorar la conectividad entre los barrios

El Municipio de La Matanza continúa avanzando con proyectos de pavimentación en distintas localidades del distrito, como parte del compromiso de seguir mejorando la infraestructura urbana, facilitar la conectividad entre las diferentes ciudades y potenciar el desarrollo local a través de una fuerte inversión pública.

Durante el año 2024, se concretaron, con fondos municipales, diferentes obras de cuadras de pavimento de hormigón simple y de pavimento consolidado, que forman parte del plan de más de 5000 cuadras asfaltadas en el distrito, y benefician a cientos de miles de vecinas y vecinos, que ahora cuentan con mejores accesos y condiciones de circulación.

En lo que va del 2025, el Gobierno local ya se encuentra trabajando para fortalecer el plan de pavimento proyectado, reafirmando la decisión política de seguir generando obra pública que mejore la calidad de vida y genere trabajo para las familias matanceras.

Cabe destacar que las cuadras asfaltadas, con cordón cuneta, son de fuerte hormigón y se ejecutan luego de la realización de importantes obras hidráulicas en distintas zonas del distrito, con el objetivo de evitar el deterioro prematuro de las calles por acumulación de agua de lluvia, reducir los anegamientos ante la aparición de tormentas y asegurar la durabilidad de los trabajos viales.

Este plan integral de pavimentación se suma a otras acciones de infraestructura urbana como los bacheos con hormigón, mejoras de capas asfálticas, sellado de juntas que evitan el deterioro del asfalto, desagües pluviales y veredas, que el Gobierno local viene desarrollando de manera sostenida año tras año.