La 2da edición del libro de las jubiladas y jubilados de La Matanza se presenta en la Feria del Libro

Este jueves 25 de septiembre a las 17 horas se presentará el libro Palabras Mayores II, realizado por adultos mayores de toda La Matanza, en el Auditorio Pedro Russo de la Feria del Libro.

Palabras Mayores II es un libro de cuentos fruto de la colaboración de los Centros de Jubilados del distrito y el Gobierno local, a través de la Secretaría de la Tercera Edad, que promueve actividades para fortalecer las capacidades físicas, creativas, cognitivas y artísticas de los adultos mayores de MTZ.

Este proyecto, iniciado en 2022 con la publicación de la primera edición de Palabras Mayores, presenta en esta segunda entrega cien cuentos que reflejan el pasado del distrito, sus luchas sociales y las historias personales de quienes forjaron su historia, nuestros jubiladas y jubilados.

Cabe destacar que los autores del primer libro compartieron sus experiencias en escuelas secundarias, donde los estudiantes mostraron gran interés, apoyados por la Secretaría de Cultura y Educación del Municipio.

La presentación de Palabras Mayores II es un motivo de orgullo para las y los autores, los Centros de Jubilados, las familias y todo el distrito en general, y busca seguir fomentando la cultura, acompañando siempre a las personas adultas mayores de La Matanza.

La 18° Feria del Libro de La Matanza abrirá sus puertas del 19 al 28 de septiembre con una amplia y variada oferta cultural, literaria y de entretenimiento en la renovada Plaza San Martín de San Justo. La entrada es libre y gratuita. Los horarios durante toda la semana serán: viernes 19 de septiembre y fines de semana, de 12 a 20 horas, y de lunes a viernes de 10 a 20 horas. La agenda completa la encontrarán en www.lamatanza.gov.ar