Rafael Castillo: feroz incendio en la empresa de colectivos La Cabaña

Las llamas, que se desataron en el playón que la empresa tiene en la intersección de Polledo y Marconi, alcanzaron a varias unidades que se destruyeron en su totalidad.

Durante la madrugada del domingo, y a pesar de la tormenta que se desató en el partido de La Matanza, un feroz incendio consumió varias unidades de colectivos en una de las terminales de la empresa La Cabaña, sita en la localidad de Rafael Castillo.

El foco ígneo se desarrolló en el playón que La Cabaña tiene en la intersección de las arterias José Bernaldes Polledo y Guillermo Marconi. Según pudo averiguar El1, al menos cuatro colectivos, entre ellos un 0km, ardieron en su totalidad. Sin embargo, aun se desconocen las causas del siniestro y la totalidad de las pérdidas.

Fueron los vecinos los primeros en notificar el incendio, avisar a las autoridades y relatar y retratar en redes sociales la densa columna de humo, las llamas y las explosiones.

En la escena, intervinieron varias dotaciones de los Bomberos Voluntarios de La Matanza, quienes, tras un arduo trabajo bajo la tormenta, lograron sofocar el fuego.

La Cabaña S.A. opera siete líneas (172, 174, 242, 298, 317, 624, 635) que unen la zona oeste del Gran Buenos Aires con el barrio porteño de Liniers, además de recorrer zonas de Morón, La Matanza y Tres de Febrero.