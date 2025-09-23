Campaña de vacunación antirrábica gratuita en La Matanza

En la semana del Día Mundial contra la Rabia, el Gobierno local lleva adelante la campaña de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos mayores de 3 meses, en veterinarias adheridas de las distintas localidades del distrito.

La campaña, que se realizará hasta el 27 de septiembre, es coordinada por la Secretaría de Salud Pública y alcanza a más de 30 veterinarias adheridas de todo el distrito, las que podrán ser consultadas en el siguiente enlace: https://www.lamatanza.gov.ar/saludpublica/centro-zoonosis. Es importante destacar que con cada vacunación se entregarán los certificados oficiales.



De esta gran iniciativa, participan el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires y el Círculo de Veterinarios de La Matanza trabajando en conjunto para garantizar el cuidado de las mascotas en la prevención de la rabia.



En La Matanza, las vecinas y vecinos cuentan con políticas públicas de protección y cuidado para sus mascotas, durante todo el año y en todas las ciudades.



Próximamente, se estará inaugurando el primer Hospital Veterinario Público del distrito, en la localidad de Laferrere, que contará con dos pisos para brindar atención en salud animal, de calidad y gratuita. El nuevo Centro de Salud Veterinaria contará con guardia 24 horas para emergencias, consultorios externos para atención general, áreas de internación para una recuperación segura, laboratorio para estudios y diagnósticos, sala de imágenes con tecnología para Rayos X; sector de esterilización para promover el cuidado responsable; sala de anestesia equipada para procedimientos seguros; área de cirugía con dos quirófanos modernos; sala de observación para el seguimiento postoperatorio; un antes y un después en la atención veterinaria de La Matanza