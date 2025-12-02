Más de mil jóvenes, docentes y familias se unieron para mejorar espacios educativos en La Matanza

El Gobierno local llevó adelante una exitosa y masiva jornada solidaria y ambiental de embellecimiento y recuperación de espacios, en la localidad González Catán.

En una jornada llena de cooperación y sentido de pertenencia, más de mil participantes, incluyendo estudiantes, familias, docentes, vecinas y vecinos se sumaron al programa municipal que promueve acciones de Juventudes Solidarias y Corazón Ecológico, orientadas a la recuperación, mejora y resignificación de espacios comunitarios y educativos.

En esta nueva jornada solidaria la comunidad, junto a la Secretaría de Juventudes y la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable local, trabajaron unidos en la puesta en valor de instituciones educativas como la Escuela Primaria 211, la Escuela Primaria 120, la Escuela Secundaria 152, la Escuela Especial 515 y la posta del programa Envión de Villa Santina.

Además de las tareas de pintura en paredes, se realizaron acciones orientadas a la educación ambiental, con un taller de intervención artística donde se crearon carteles con consignas de cuidado para los árboles; acciones de sensibilización para fomentar el respeto y el cuidado del espacio público; y se llevó adelante la plantación de especies nativas, para continuar llenando de verde el distrito.

Estas acciones son políticas públicas que buscan fomentar una comunidad más unida. Una comunidad donde se fortalezcan los lazos de identidad, de pertenencia y el compromiso, cuidando y mejorando, entre el Gobierno local y las vecinas y vecinos, distintos espacios que forman parte de la educación, el desarrollo y el esparcimiento de las niñas, niños, jóvenes y personas adultas de La Matanza.