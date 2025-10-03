La Matanza recibe un año más a los fieles que se movilizan hacia la Basílica de Luján, con cuidados y asistencia

Como cada año, el Gobierno local despliega un operativo de acompañamiento y salud, para estar presente en la 51º Peregrinación a Luján, que se realiza este sábado 04 de octubre.

Los puestos sanitarios de Defensa Civil de La Matanza brindarán asistencia a las y los miles de peregrinos que recorrerán cerca de 60 kilómetros para llegar a la Basílica de la Virgen de Luján.



El primer puesto estará ubicado en la localidad de Ramos Mejía, en la intersección de las avenidas de Mayo y Rivadavia; y estará en funcionamiento a partir de las 8 horas y hasta las 16 horas. Además, asistirán, de manera integral, la Secretaría de Salud Pública, con ambulancias y servicios de emergencia y asistencia; la Guardia Urbana local para la protección de la comunidad; la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, con reciclaje de residuos para mantener limpio y sustentable las ciudades; la Secretaría de Control Comunal, a través de controles de prevención; y la Secretaría de Juventudes y la Subsecretaría de Culto, participando y acompañando a los fieles del distrito.



El segundo puesto estará ubicado en la entrada de la ciudad de Luján, en la Ruta 7 y la Ruta 5 (Puente de los Escudos), frente a la Universidad Nacional. Desde allí se ofrecerán servicios de atención médica, masajes, hidratación y alimentación para las y los peregrinos que se aproximen a la Misa Central. Además, participarán activamente en este puesto: la secretaria de Salud Pública con la dirección de emergencia y la Escuela de Enfermería de La Matanza, para controles de cuidado; la Guardia Urbana; la Escuela de guardavidas; los Bomberos Voluntarios de La Matanza; la Subsecretaría de Veteranos de Guerra de las Islas Malvinas; los grupos de scouts: Nuestra Señora de La Salud y Nuestra Señora de la Gracias; la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable; y la ONG cuerpo S.A.R Cuerpo Argentino de Rescate.

Todas las áreas presentes realizarán tareas y actividades para que las personas que realicen la peregrinación tengan una buena y saludable experiencia hasta su llegada a la Basílica.



Programación especial de la circulación del tránsito

Desde la madrugada del día sábado habrá modificaciones del tránsito en la zona de Ramos Mejía. Entre las 6 y 16 horas estará prohibido circular por Avenida Rivadavia, desde Fray Cayetano Rodríguez hasta Avenida Díaz Vélez. El desvío mano a CABA será por la calle Belgrano, desde Fray Cayetano Rodríguez hasta Avenida Díaz Vélez. Así mismo estarán cerrados los Pasos a nivel del FFCC Sarmiento de las calles Colombres, Carlos Calvo, Monteagudo y los puentes Papa Francisco.



Con este nuevo operativo, el Municipio de La Matanza vuelve a acompañar este tradicional evento de fe, con un gran despliegue de asistencia y servicios, para el cuidado y bienestar de las peregrinas y peregrinos, y toda la comunidad del distrito.