Museo Histórico Municipal: una tarde cultural para disfrutar de la historia en familia
El Museo “Brigadier Juan Manuel de Rosas” abrirá sus puertas, este jueves, para disfrutar de una jornada especial.
Con el objetivo de acercar la cultura y la historia local a la comunidad, el Museo Histórico Municipal “Brigadier Juan Manuel de Rosas” abrirá sus puertas, este jueves a partir de las 16, para disfrutar de “Una tarde cultural” en familia.
El evento se llevará a cabo en Máximo Herrera 5.700, en el corazón de Virrey del Pino. Así, el espacio se prepara para una jornada especial dedicada al arte y a la participación de la comunidad.
El encuentro contará con la presentación de dos artistas locales, quienes compartirán su talento en un ambiente destinado al disfrute y la difusión de expresiones culturales.
Además, en el marco de la Semana del Arte, se exhibirán actividades y producciones de los talleres de canto, folclore, pintura y tejido que se desarrollan habitualmente en la institución.