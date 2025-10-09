La primera Central Fotovoltaica del Gran Buenos Aires avanza en La Matanza: el 90% de la obra ya está ejecutada

La construcción de la Central Fotovoltaica, ubicada en González Catán, ya cuenta con la totalidad de los paneles solares instalados. Este imponente proyecto energético y ambiental marca un hito para el distrito, que se posiciona estratégicamente en la vanguardia de la generación eléctrica renovable, en el marco de la transición energética en Argentina.

Como parte del programa estratégico La Matanza Solar (LMS), la obra de construcción de la Central Fotovoltaica de 250 kWp se desarrolla sobre la cubierta principal del Centro Ambiental de Recomposición Energética (CARE) y está muy cerca de alcanzar su etapa final.

La Central ubicada en la localidad de González Catán, está compuesta por alrededor de 500 paneles solares, 8 inversores on-grid, estructuras de soporte, cableado, tableros eléctricos y una central meteorológica, con una potencia de 250 kwp. Una vez operativa, estará apta para conectarse a la red de distribución de EDENOR.

De gestión municipal, el proyecto de la Central Fotovoltaica reducirá los costos públicos, y permitirá inyectar energía renovable a la red eléctrica, contribuyendo a la mitigación del cambio climático al evitar emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

La iniciativa, impulsada por el Gobierno local a través de la Subsecretaría General de Ambiente y Desarrollo Sustentable, también se convertirá en un espacio demostrativo y educativo abierto a la comunidad, donde vecinos, estudiantes e instituciones podrán conocer de cerca el funcionamiento de una planta solar urbana y fortalecer su conciencia ambiental.

La vinculación con EDENOR asegura una inyección segura de energía limpia a la red eléctrica, consolidando el rol del Estado municipal como protagonista en la transición energética justa.

Los objetivos del proyecto son: promover la generación distribuida a nivel local, disminuir emisiones de gases de efecto invernadero, incorporar energías renovables en obras públicas municipales, generar energía eléctrica para autoconsumo institucional, disminuir el consumo de energía eléctrica en la zona, evitando así la sobrecarga en los hogares, y capacitar a actores sociales y empresariales en energías renovables.

Además del Programa Matanza Solar, la Subsecretaría General de Ambiente y Desarrollo Sustentable impulsa diversos programas: Matanza Recicla, Humedales Urbanos, Educación Ambiental, Agroecología y Producción Sustentable y Forestación, con el objetivo de promover una cultura ambientalmente sostenible, socialmente justa y económicamente viable. Más info en @ambientematanza