Orgullo Matancero: La delegación de La Matanza ya ganó 28 medallas en los Juegos Bonaerenses

La delegación más grande de la Provincia de Buenos Aires, que representa al distrito en la final de los Juegos Bonaerenses 2025 en Mar del Plata, ha tenido un comienzo arrollador al cosechar 28 medallas en tan solo las dos primeras jornadas de competencia.

Desde el 13 hasta el 18 de octubre, más de mil participantes de La Matanza compiten en la ciudad costera, luego de superar complejas etapas municipales, regionales e interregionales. La delegación incluye chicas, chicos, jóvenes, personas con discapacidad y personas adultas mayores que demuestran su talento en disciplinas deportivas y culturales, acompañados por el equipo de ambas áreas y la secretaria de Deportes local, la campeona y ex Leona, Jorgelina Bertoni.

El 14 de octubre conseguimos la primera medalla de oro de la mano de Briana Ojeda en Atletismo PCD – Salto en largo. Hasta el momento, la Delegación MTZ ha alcanzado las 28 condecoraciones, consolidándose como una de las potencias del torneo.

La Matanza en el podio: listado de Medallistas

El esfuerzo y la dedicación de las y los representantes de La Matanza se tradujeron en un impresionante número de medallas, destacándose en diversas disciplinas:

Medallas de Oro:

Sharon Rivero – Natación 25 mts crol –

Carolina Sacco Tkd ITF Sub 13 – Combate fem. 35 Kg

Federico Arriola – Tkd ITF Sub 13 – Combate masc. 50 Kg

Guadalupe Villareal – Lanzamiento de bala PCD

Martina Zambom – Patín Artístico

Orientación masculina cat. Adultos mayores

Martina Bocci – Natación PCD Sub 14 motor S5 Fem – 25 mts libre



Lautaro Maciel López – Natación PCD Sub 14 motor masc S6 – 25 mts libre

Milagros Pereyra – Natación PCD +17 motor Fem S5 – 50 mts libre

Sofia Haro Gimeno – Atletismo PCD – Lanzamiento de Bala atletismo

David López – Atletismo PCD – Lanzamiento de clava.

Maria Sol Barraza – Natación PCD 50 mts pecho

Pareja de Danza Folklórica – Disciplina cultural sub 18



Medallas de Plata:



Kevin Barraza – Lanzamiento de bala Sub 14 libre

Victor Rojas – Natación 50 mts crol

Elian Orbes – Tkd ITF Sub 13 – Combate masc. +60 Kg.

Keiko Huamani – Atletismo PCD 100mts

Zoe Diarte Cabral- Atletismo PCD 100mts.

Facundo Acensio – Natación PCD +17 motor masc en 50mts libre.

Jennifer Herrera – Atletismo PCD – Lanz. de bala

Giuliana Confeggi – Atletismo PCD – salto

Lucía Valdez – Solista Vocal – Disciplina cultural

Pareja de Danza Folklórica – Disciplina cultural Cat. sub 15



Medallas de Bronce:



Tkd ITF Sub 13 – Rosales Máxima – Combate fem hasta 40kg

Tkd ITF Sub 13 – Toledo Alison – Combate fem más de 55 kg

Lucas Aquino – Lanzamiento martillo Sub 16 libre

Kevin Carpintero – Atletismo PCD – Lanzamiento de bala

El Deporte Social como Prioridad

Los Juegos Bonaerenses, que cumplen 34 años, son el torneo deportivo más grande de la provincia y tienen un lugar primordial en la política deportiva social del Gobierno local. La participación de la delegación es coordinada por las Secretarías de Deportes y Recreación y Cultura y Educación, potenciando el trabajo realizado desde las bases del deporte social, con la participación de equipos de polideportivos municipales, clubes de barrio y escuelas.

El Municipio de La Matanza garantiza para su delegación un entorno seguro y de contención, con una importante inversión que asegura el traslado, hospedaje, alimentación, seguridad, equipo médico propio, guardavidas en playa y profesores a cargo, para que las y los representantes de nuestro querido distrito vivan una verdadera fiesta del deporte.